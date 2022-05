Lo sconto fiscale va esteso anche oltre la scadenza

«L'ambizione dell'Italia di migliorare le prestazioni energetiche del suo parco immobiliare dovrebbe essere calibrata per estendersi oltre il periodo di tempo del regime Superbonus e dei finanziamenti nell'ambito del Pnrr». È quanto ha evidenziato la Commissione europea nel Country report per l'Italia. L'estensione del piano di ammodernamento degli edifici in Italia «fornirebbe anche la certezza al mercato di proporre soluzioni di efficienza energetica e ristrutturazioni edilizie», si legge ancora.

Tuttavia, «eventuali nuovi piani di finanziamento per la ristrutturazione energetica degli edifici dovranno essere adeguatamente mirati a ristrutturazioni energetiche più profonde, al miglioramento degli edifici con le prestazioni peggiori e all'aiuto alle famiglie a basso reddito». Entusiasti parlamentari M5s: «Ora anche l'Europa ci chiede di rendere strutturale questa misura assumendo obiettivi di efficientamento e messa in sicurezza più ambiziosi e prevedendo una maggiore progressività dopo questa necessaria fase di spinta iniziale».

Il Pnrr e il Fondo complementare hanno stanziato per il Superbonus 110% 18 miliardi di euro, la stessa cifra del Conte-bis.