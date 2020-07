"Con questo atteggiamento...". Scatta la "rissa" a porte chiuse nel governo

"Siamo a un buon punto ". Davide Faraone, capogruppo di Italia viva, assicura che il decreto semplificazioni sta per essere messo a punto. Ma ieri, un altro vertice sugli appalti si è concluso senza arrivare a una soluzione definitiva. Un altro rinvio, seguito alle tensioni ancora vive nella maggiornaza, che hanno portato allo scontro tra Alfonso Bonafede (Movimento 5 Stelle) e il vice segretario del Pd, Andrea Orlando.

Ma ora, per il premier Giuseppe Conte " è l'ora della concretezza, è il momento di correre ". Per questo, oggi alle 9.30, i ministri si riuniranno nuovamente per discutere degli appalti. Poi, nel pomeriggio dovrebbe esserci il pre-Consiglio e tra oggi e domani il Cdm, così da chiudere il decreto, che il presidente del Consiglio ha ribattezzato " la madre di tutte le riforme ", entro questa settimana.

Il clima nella maggioranza, però, non sembra roseo, a giudicare dalle tensioni emerse durante il vertice di ieri, che si è concluso con uno scontro tra Pd e 5 Stelle. Il governo, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, si è spaccato in due: da una parte i grillini e i renziani, che in accordo con Conte spingono per il "modello Genova", e dall'altra Pd e Leu, che tendono alla prudenza sulle procedure. I 5 Stelle sostengono che sia " urgente sbloccare le opere perché i cittadini ce lo chiedono ".

E di fronte allo stop del vicesegretario dem Andrea Orlando, il ministro della Giustizia avrebbe replicato, secondo il Messaggero: " Con questo atteggiamento non sembri fare attenzione alla gravità della crisi economica e ai forti rischi per l'occupazione. Questo decreto si chiama semplificazioni, se complichiamo le procedure... ". Dure le parole di Orlando, che avrebbe risposto: " Vorrei ricordarti che non sei qui per fare campagna elettorale. Anche noi vogliano semplificare, ma non abolendo il sistema dei controlli. Cancellare le gare d'appalto senza stabilire le opere strategiche è un modo per creare le condizioni per un'illegalità diffusa ". " Se lo dite voi va bene, se lo diciamo noi è propaganda?" , avrebbe continuato Alfonso Bonafede, seguito da Orlando, che avrebbe concluso: " Per me la riunione può finire qui ".