Scontro politico sul digiuno di Giachetti per la Rai

"Visto che la maggioranza sta sequestrando la commissione parlamentare di vigilanza io mi autosequestro in aula". Il renziano Roberto Giachetti ha motivato così il suo blitz' nell'Aula di Montecitorio dove, per alcune ore, si è incatenato in segno di protesta per il mancato accordo sull'elezione del presidente Rai in commissione di Vigilanza.

"Non mi muoverò da qui finché non avrò una risposta", ha detto durante un collegamento telefonico con la trasmissione radiofonica Un Giorno da Pecora. "Sono passato ad uno sciopero della sete visto che non sono arrivate risposte dopo l'inizio di quello della fame", aggiunge descrivendo il personale sanitario della Camera che lo assiste come delle "povere vittime" della sua iniziativa. "Spero non mi portino fuori con la forza, io non ho bisogno di fare show, vorrei che arrivassero risposte politiche", ha concluso. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana, dopo aver incontrato Giachetti, ha espresso "la sua apprensione e sincera preoccupazione per il protrarsi dello sciopero della fame e della sete e l'auspicio che si possa quanto prima trovare una soluzione". Interpellato sul caso, il vicepremier Antonio Tajani è stato molto netto: "Mi dispiace che ci sia questa situazione, ma non accettiamo imposizioni". E ha aggiunto: "Noi non è che non vogliamo la riunione della commissione di vigilanza, ma purtroppo la maggioranza è impedita dall'opposizione nell'elezione del presidente, che è una figura che porta un nome storico nella Rai". Il titolare della Farnesina ha, dunque, concluso: "È ovvio che la maggioranza non può accettare un'imposizione da parte dell'opposizione perché è giusto che ci sia rispetto dell'opposizione, ma c'è anche una responsabilità dell'opposizione".

Dopo che la maggioranza si è detta disponibile a garantire il numero legale nella prossima seduta della Commissione di Vigilanza Rai, Giachetti ha interrotto la sua protesta. "Ringrazio anche la presidente del Consiglio che mi ha chiamato, le ho spiegato le mie ragioni, che credo che abbia in qualche modo facilitato una presa di posizione della maggioranza", ha detto il renziano.