"Comprendiamo gli imbarazzi del Pd...". E Letta non si presenta in tv

Scontro sul nucleare al forum Abrosetti di Cernobbio tra Matteo Salvini ed Enrico Letta. Le posizioni dei due leader sono molto distanti a tal proposito e durante l'incontro sul lago di Como sono emerse le divergenze ma anche le ipocrisie della sinistra su un tema che dev'essere affrontato con la massima serietà e attenzione, tanto più in un momento come questo in cui l'Europa, ma soprattutto l'Italia, sono già in crisi energetica e rischiano che nelle prossime settimane la situazione precipiti ulteriormente. Il nucleare pulito di ultima generazione, quello impiegato anche in Francia, solo per fare un esempio, è una delle forme più pulite e sostenibili attualmente disponibili ma da sinistra continua a essere osteggiata per una presa di posizione ideologica, che non considera le esigenze degli italiani e del Paese sul medio e lungo termine. E dopo lo scontro al forum Ambrosetti, Letta ha dato forfait a un confronto televisivo con Matteo Salvini, che si sarebbe dovuto tenere su Skytg24: " Doveva essere l'occasione per un confronto tra i leader dei principali partiti, e infatti la Lega aveva accettato subito l'invito, ma al momento non ci sono state le adesioni sperate. Peccato, ma dopo Cernobbio e lo scambio Salvini-Letta su nucleare e gas comprendiamo gli imbarazzi del leader Pd ".

I toni al forum Ambrosetti si sono accesi quando il discorso è virato sul tema energetico e, in particolare, su gas e nucleare. " Qualcuno, ancora qualche settimana fa, lo dico senza voler fare polemica con Enrico Letta, a Bruxelles ha votato 'no' all'uso del gas e del nucleare; una follia. Servono tutte le fonti energetiche per creare lavoro, ricchezza e occupazione. Ci sono 441 reattori funzionanti questa mattina nel mondo, 104 nell'Unione europea a 27, di cui 6 di nuova costruzione in Francia, 56 operativi in Francia. Non possiamo continuare a dire 'no' al nucleare ", ha detto Matteo Salvini dal palco del forum Ambrosetti di Cernobbio. Il leader della Lega ha sottolineato come al Parlamento europeo " Pd e 5Stelle hanno votato contro gas e nucleare. Non so se hai cambiato idea negli ultimi due mesi. Io, no. L'Italia ha bisogno di tutta l'energia possibile ".