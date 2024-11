Se l'America non è un Paese per donne

Supporter di Kamala Harris in lacrime

Hillary (Clinton) tradita dalle donne, Kamala (Harris) azzoppata dai latinos e dagli afroamericani. Anche questa volta, la prossima volta. La Casa Bianca non avrà una presidente. Colpa del fuoco amico e del più nemico tra gli avversari. Di tutti i modi in cui Donald Trump ha offeso le signore, le urne sono state il più ufficiale e probabilmente il più leale. Ma intanto gli è riuscita anche così, per la seconda volta. Una nemesi, per il tycoon trovarsi in corsa contro il gentil sesso in due presidenziali (questa e quella del 2016), una nemesi per le donne dem vedersi battere dal più machista dei repubblicani. Lo scandalo legato alla pornostar, l'infrequentabile amicizia con Jeffrey Epstein, le battute razziste e misogine, le aggressioni verbali alle giornaliste, la passione per le mogli degli amici, le corna alla bellissima, mansueta consorte. Le donne e Trump, Trump e le donne. Non poteva che essere The Donald a sigillare il tetto di cristallo per impedire che si infrangesse sotto al gentile tocco dell'emancipazione femminile. L'America non è un Paese per signore. E a nulla sono serviti gli sforzi per appoggiarle, né quelli degli infrangibili Obama né quelli degli «ininfluencer» che pure tanto hanno giocato alla causa di altri candidati uomini. Negli Usa le donne corrono, ma non arrivano, relegate, evidentemente, nell'ipocrita mondo del «lasciate che ci provino». Nel Paese dove tutto è possibile, l'elezione di una donna è altamente improbabile. Il sogno americano erode quello femminile. Candidate, in corsa, supportate, ma mai vincitrici. Le politiche Usa sono come droni senza bombe. Hillary ha governato solo all'ombra di Bill, Michelle solo mettendo in ombra Barack mentre Kamala non ci è mai riuscita. Badante politicamente impaziente di un Joe Biden recalcitrante ad abdicare.

Forse anche questo non le ha fatto bene: tenersi addosso gli errori del suo predecessore troppo a lungo. C'è sempre un uomo a chiudere l'orizzonte di una donna: nel nuovo mondo le cose vanno sempre alla vecchia maniera.