Se la nascita di un figlio trasforma in conservatori

Mutevoli e plasmabili. I valori che ci accompagnano lungo il tragitto della vita sono destinati a cambiare con noi. Una vera e propria trasformazione che si determina non in base all'età- e questa è la vera scoperta- ma in base alla scelta di diventare genitori. Avere figli: è questa la molla che ti fa cambiare idea sulle priorità, sugli obiettivi. E chi li ha diventa più conservatore.

I ricercatori hanno scoperto che le persone che non hanno figli tendono ad essere più liberali dei genitori e che avere figli aiuta a spiegare perché le persone tendono a diventare più di destra con l'età. «C'è questa idea che invecchiando diventi più conservatore», ha affermato il dottor Nick Kerry, coautore della ricerca dell'Università della Pennsylvania ripresa dal Guardian.

«Ma non sembra essere così. Se guardi le persone che non sono genitori, semplicemente non vedi una differenza di età». Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Proceedings of the Royal Society B, offre potenzialmente una nuova visione del calo delle nascite osservato in molti paesi. «Penso che potrebbe contribuire alla liberalizzazione in quei paesi», ha affermato Kerry, aggiungendo che i paesi che vietano gli aborti potrebbero subire una spinta nella direzione opposta. L'esperimento ha coinvolto 376 studenti universitari negli Stati Uniti, divisi in due gruppi. A un gruppo sono state mostrate immagini di oggetti domestici e gli è stato chiesto di parlare di come utilizzarne uno, mentre all'altro gruppo sono state mostrate immagini di bambini e gli è stato chiesto di pensare a possibili nomi e interazioni positive. Entrambi i gruppi hanno poi completato un sondaggio sulle opinioni su questioni come l'aborto e il matrimonio tradizionale.

Il team ha scoperto che i partecipanti che immaginavano il tempo con un bambino davano risposte socialmente più conservatrici rispetto a quelli che pensavano agli oggetti per la casa.

Poi, il team ha intervistato 2.610 adulti in 10 paesi, dal Libano al Giappone, ha scoperto che le persone più motivate a prendersi cura dei bambini tendevano a essere socialmente più conservatrici. Inoltre, i genitori erano socialmente più conservatori di quelli che non avevano figli. E mentre il conservatorismo sociale è aumentato con l'età, questa relazione è scomparsa una volta presa in considerazione la genitorialità.

I risultati del team sono stati supportati da un'analisi dei dati del World Values Survey, raccolti in un periodo di 40 anni e che ha coinvolto 426.444 partecipanti in 88 paesi, il che ha inoltre suggerito che più bambini avevano i genitori, più tendevano ad essere socialmente conservatori.

Tuttavia, in alcuni paesi, tra cui India e Pakistan, la genitorialità non era legata ad atteggiamenti più conservatori: una scoperta secondo Kerry ha evidenziato che avere figli è solo un fattore che può influenzare i valori sociali.

Uno studio accolto e apprezzato da diversi ricercatori come Diana Burlacu, dell'Università di Newcastle, che ha però ha posto un'ulteriore interessante considerazione: difficile dire se la genitorialità rende le persone più conservatrici o se le persone conservatrici siano più propense a scegliere di diventare genitori.