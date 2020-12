Se il Palazzo è terrorizzato dal partitino del premier

I milioni del Ricovery arriveranno se va bene a giugno e fino a quel momento non ci sarà un soldo. E allora, che facciamo per sei mesi? Idea: si fa cadere questo governo gravemente nocivo sia alla salute che alla Costituzione, liberando così dall'incantesimo il Presidente della Repubblica che potrebbe finalmente convocare le elezioni. Ma non lo si può dire perché ti danno immediatamente del pazzo furioso e irresponsabile: «Con il Paese in queste condizioni vorresti far cadere il governo? Ma è da irresponsabili!». È vero secondo noi il contrario: proprio perché il Paese è in queste condizioni (il Covid che in Italia ha provocato un valore aggiunto di alcune migliaia di morti in più e una super catastrofe economica) ci sembra prudente e moderato liberarci di un gruppo di potere (non una classe dirigente) che aggiunge danni alla salute e ha messo agli arresti la democrazia parlamentare. Il nostro Minzolini riferisce che i partiti avrebbero una paura folle del possibile futuro partito dell'avvocato Conte. Ora, tutti coloro che entrano a Palazzo Chigi dalla scala dell'emergenza, poi quando escono si fanno un partitino che finisce in un flop. Ricordate Dini? Ricordate il professor Mario Monti? Davvero la politica è terrorizzata dal titolare pro tempore di palazzo Chigi? Il momento è oggi: il vaccino americano è in arrivo, l'emergenza è alla fine. Animo dunque! Adesso si tratta di impedire che la Banda Bassotti metta definitivamente le mani sul Recovery e scappi col malloppo.