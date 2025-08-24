Sedicenne scomparsa da venerdì sera. "Diverbio con un ragazzo, poi più nulla"

Una ragazza di 16 anni, Nicole Munieri, residente ad Aosta, è scomparsa da venerdì sera. I genitori hanno sporto denuncia ai carabinieri che hanno attivato le ricerche. La giovane è stata vista per l'ultima volta a Gignod, non lontano da Aosta, durante una festa di paese.

"C'è stata questa lite, un battibecco con un ragazzo che non è il suo compagno, e poi si è arrabbiata anche con un'amica, quindi si è allontanata", ha raccontato la madre, che ha raccontato come l'ultimo contatto "con una sua amica, è di questa mattina (ieri mattina, ndr), attorno alle 5.30, alla stessa ora ha mandato un messaggio anche al suo ragazzo, ma il contenuto non era nulla di preoccupante".

Nicole partecipava a una festa di paese a Gignod e la discussione - secondo quanto ricostruito dalla madre - sarebbe avvenuta in un bar che si trova nelle vicinanze. Dopo la lite la ragazza "si è allontanata da sola, imboccando la strada statale che scende verso Aosta. Da quel momento ha il telefono spento, non ha documenti, soldi, o bancomat. Nulla".

In un primo momento, prosegue la donna, "l'abbiamo cercata con mio marito, l'amica, tutti quanti. Poi intorno alle 11,30 sono andata dai carabinieri a sporgere denuncia di scomparsa".

La sedicenne frequenta le scuole superiori e in questa stagione estiva lavora in una pasticceria della media Valle d'Aosta, dove ieri naturalmente non si è però presentata. La giovane è alta 1 metro e 65 centimetri.

I suoi occhi sono castani, come i capelli che porta lunghi all'altezza delle spalle e con mèches biondo scuro. Al momento dell'allontanamento indossava pantaloncini neri con due strisce bianche sui lati, top bianco e felpa rosa, stivali verdi.