Svolta a Palazzo Chigi: le auto blu saranno "made in Italy"

Prosegue la svolta Made in Italy per le auto blu, con la decisione del governo di sostituire sei Ford Focus con altrettante Fiat Tipo. Dettagli che possono non saltare all'occhio, date le questioni ben più rilevanti che sta affrontando l'esecutivo Meloni, ma che hanno in ogni caso la loro importanza.

Si tratta di una scelta di identità, un simbolo. Un messaggio che è arrivato forte e chiaro fin dall'inizio, quando il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha raggiunto il Quirinale a bordo di una Fiat 500 L. In un'occasione è stata poi utilizzata anche un'Audi, è vero, ma per quanto concerne la vettura tedesca va ricordato che si trattava di un lascito dei precedenti governi.

Nel momento in cui Giorgia Meloni ha avuto pieno potere decisionale, la svolta italiana è proseguita con determinazione, tanto che nel suo primo giorno da presidente del Consiglio in carica, la leader di Fratelli d'Italia si è presentata a Palazzo Chigi a bordo di un'Alfa Romeo Giulia.

Arriviamo, quindi, a oggi e alla notizia delle sei Fiat Tipo. Le vetture andranno a sostituire le Ford Focus. Saranno auto ad alimentazione ibrida, ossia in grado di spostarsi con benzina ed elettricità, ma a stupire maggiormente è la loro semplicità. Non si tratta, infatti, di veicoli particolarmente appariscenti. Una scelta che non sorprende, dato che fin dalla vittoria alle elezioni il premier ha sempre dimostrato di voler mantenere una certa sobrietà, anche per rispetto nei confronti del difficile periodo che sta attraversando il Paese.

In merito alle Fiat Tipo, il Segretariato generale della presidenza del Consiglio ha dichiarato, come riportato dal Tempo, che si tratta di una " valida soluzione operativa per l'assolvimento del servizio di trasporto istituzionale ".

Apprendiamo inoltre che la determina d'acquisto delle sei vetture è datata 21 ottobre, lo stesso giorno in cui Giorgia Meloni ha ricevuto l'incarico di formare il governo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella di formare. Le Fiat Tipo (1500 cc130 cv) sono state acquisite mediante noleggio, e il contratto avrà una validità di 3 anni, per un totale di 90mila chilometri di percorrenza. Il costo è stato di 100.224 euro al netto dell'Iva. La loro consegna dovrebbe essere prevista per luglio del prossimo anno. Non sarà dunque immediata.