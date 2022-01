Il durissimo attacco di Renzi: "Sembravano Qui, Quo e Qua..."

“Ieri non è successo assolutamente niente” : Matteo Renzi senza troppi giri di parole sui vertici di centrodestra e di centrosinistra in programma ieri. La corsa al Quirinale è entrata nel vivo e i partiti sono al lavoro per trovare i numeri per eleggere l’erede di Sergio Mattarella, ma i summit delle scorse ore non hanno prodotto risultati secondo il leader di Italia Viva: “Avevano detto ‘facciamo, vediamo’ e invece, come previsto, non è accaduto nulla” .

Ai microfoni di Radio Leopolda, Renzi ha messo nel mirino i leader giallorossi – Conte, Letta, e Speranza – ironizzando sui post ‘fotocopia’ apparsi ieri su Twitter: “La destra è ferma, la sinistra ha fatto questo tweet un po’ strano, quasi da Qui, Quo e Qua. Se da un lato Zio Paperone si è ritirato, dall'altro Qui, Quo, Qua hanno fatto lo stesso tweet” .

Renzi ha sottolineato di non aver ricevuto inviti per il vertice giallorosso, lanciando un’altra frecciatina ai colleghi: “Ha fatto bene Enrico (Letta, ndr), insieme a Speranza e Conte, a non chiamarci perchè credo che questo non sia il metodo che amiamo. Io vorrei scegliere un Presidente, non un hashtag” . “Il centrodestra non riesce ancora a individuare il suo candidato” , ha proseguito il senatore di Rignano, mentre il centrosinistra è “unito solo sui tweet” . Una situazione che premierà Iv secondo l’ex premier...