La sentenza "bomba" sui Dpcm di Conte: "Sono illegittimi e incostituzionali"

Il governo sta agendo fuori dalle norme dello Stato democratico e sta dunque limitando le nostre libertà violando le leggi? Nel mirino delle polemiche sono finiti nuovamente i Dpcm partoriti dal premier Giuseppe Conte, che da marzo sta modificando le abitudini di vita degli italiani per tentare di limitare la diffusione del Coronavirus. Restrizioni, lockdown e coprifuoco. Eppure, stando allo studio del 18 dicembre della Johns Hopkins University, dai dati emerge che l'Italia è il Paese al mondo con la più alta mortalità da Coronavirus ogni 100mila abitanti: 111,23 decessi ogni 100mila abitanti; seguono la Spagna (104,39), il Regno Unito (99,49) e gli Stati Uniti (94,97). Evidentemente i decreti del presidente del Consiglio sono serviti pure a poco.

Comunque c'è una sentenza "bomba" del Tribunale di Roma, chiamato a esprimersi su un contenzioso in cui è finito un esercizio commerciale da sfrattare per morosità a causa del mancato pagamento canoni per la chiusura imposta dai divieti nell'ambito dell'emergenza Coronavirus. Il giudice è arrivato alla conclusione che i Dpcm " siano viziati da violazioni per difetto di motivazione " e " da molteplici profili di illegittimità ". Pertanto, in quanto tali, risultano essere " caducabili ". Ovvero non producono effetti reali e concreti dal punto di vista giurisprudenziale, sono da annullare. I decreti con cui è intervenuto il governo non sono " di natura normativa " ma hanno " natura amministrativa ". Quindi dovrebbero fare riferimento a una legge già esistente.

Le violazioni dei Dpcm

Il tribunale civile di Roma cita " tutti i Presidenti Emeriti della Corte Costituzionale, Baldassarre, Marini, Cassese ". Inoltre viene spiegato che non vi è alcuna legge ordinaria " che attribuisce il potere al Consiglio dei ministri di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario ". Dunque i Dpcm sono incostituzionali? Si legge che " hanno imposto una rinnovazione della limitazione dei diritti di libertà ". Invece avrebbero richiesto " un ulteriore passaggio in Parlamento diverso " rispetto a quello che si è avuto per la conversione del decreto Io resto a casa e del Cura Italia. " Si tratta pertanto di provvedimenti contrastanti con gli articoli che vanno dal 13 al 22 della Costituzione e con la disciplina dell’art 77 Cost., come rilevato da autorevole dottrina costituzionale ", viene aggiunto.

Per essere validi i Dpcm, come atti amministrativi, devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/1990. Alla base di ogni decisione è sempre stato citato il Comitato tecnico-scientifico, le cui analisi - spiega il giudice - sono state riservate per diverso tempo e sono state rese pubbliche solamente a ridosso delle scadenze dei Dpcm stessi: " Ritardo tale da non consentire l’attivazione di una tutela giurisdizionale ".