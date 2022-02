"E lo dite voi...?". La Meloni reagisce agli insulti

Le polemiche innescate dall'intervista concessa da Goffredo Bettini a "Il Foglio" si arricchiscono di un nuovo capitolo, dato che è la stessa Giorgia Meloni, tirata in ballo dall'esponente dem, a rispondere a tono al collega.

L'impennata di consensi fatta registrare da Fratelli d'Italia nei sondaggi popolari aveva spinto infatti il rappresentante del Pd a parlare di un campanello d'allarme. "Mai un partito di destra si era avvicinato al 20% come Fdi" , aveva infatti dichiarato Bettini, aggiungendo anche che "quella sull'allarme fascista è una polemica stantia ma Fdi è una forza che si rifà a concetti illiberali. Sia chiaro c'è una sapienza da parte della Meloni nell'agitarli" .

L'esponente dem, tra l'altro, aveva allargato il tiro, fino a consigliare a Salvini di affrancarsi dallo scomodo alleato e di "autonomizzarsi". "Se Pd e Lega 'pareggiassero', come in Germania si tenterebbe la strada della grande coalizione con un compromesso trasparente. Salvini" , aveva precisato Bettini, "ha l'occasione di fare della Lega con pezzi di Fi, l'equivalente del Pd nel campo della destra" .

La risposta della Meloni

Dopo la replica da parte di Ignazio La Russa e Daniela Santanchè, arriva anche quella del presidente di Fratelli d'Italia. "Secondo esponenti del Pd come Bettini, il consenso crescente degli italiani verso Fdi è un 'campanello allarme" , dichiara Giorgia Meloni. "No cari compagni, si chiama democrazia e visto il nome del vostro partito, fareste bene a imparare presto come funziona" , affonda ancora la leader di FdI, che ricorda al collega come sia difficile accettare lezioni da chi proviene dal partito che maggiormente ha fatto pressioni per estendere la portata del Green Pass. "E poi quelli illiberali saremmo noi? Detto da quelli che hanno fatto di tutto per togliere diritti e libertà agli italiani, fa abbastanza ridere" , conclude il presidente di FdI.

