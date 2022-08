"Sforzo eccezionale per i prossimi 2 mesi". Draghi striglia i ministeri

Sono gli ultimi giorni di lavoro per Mario Draghi come presidente del Consiglio e prima di passare la mano al nuovo governo, il premier intende chiudere i conti in sospeso. Il che significa che vuole che i suoi ministri chiudano quanti più dossier possibili nelle prossime settimane. Draghi si è rivolto soprattutto " a quelle amministrazioni che hanno lo stock di provvedimenti numericamente più pesante ".

Una nota di Palazzo Chigi fa sapere che " è difficile pensare di arrivare all'azzeramento dello stock, obiettivo a cui potranno pervenire le Amministrazioni con stock numericamente più esigui, ma è importante cercare di ridurre al minimo sia l'arretrato (in particolar modo della XVIII legislatura) sia soprattutto i provvedimenti del governo in carica, all'attuazione dei quali (a partire dalla legge di bilancio) si chiede di dare una specifica priorità nei prossimi due mesi ".

In virtù di questo, " l'Ufficio del programma di governo ha elaborato dei target molto ambiziosi che portino ad una drastica riduzione dello stock della XVIII legislatura con un target complessivo di 121 provvedimenti a settembre e 122 provvedimenti ad ottobre ". Nella nota di Palazzo Chigi, si spiega che " per ogni Amministrazione sono stati elaborati dei target quantitativi, ma anche specifici con l'indicazione dei provvedimenti, avendo già provveduto ad escludere i decreti presenti nello stock con un termine di scadenza ai sensi di legge fissato per fine 2022 o addirittura per il 2023 oppure caratterizzati da un iter di adozione troppo lungo per essere perfezionato in due mesi ".