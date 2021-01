Sgarbi seppellisce Conte "Governo di beccamorti"

Vittorio Sgarbi affonda ancora una volta i colpi contro la ridicola e risicatissima maggioranza messa in piedi, invano, da Giuseppi con lo scopo di evitare lo sgambetto dei renziani e di non cadere rovinosamente.

Ospite di "L'aria che tira", trasmissione in onda sulle frequenze di La7, il deputato commenta in primis un suo tweet dal contenuto inequivocabile: "#governoconte Siamo ormai all'accanimento terapeutico. Questo è un governo di moribondi. Caro Mattarella, quando staccherai la spina sarà sempre troppo tardi" .

"Ci sono delle novità oggi" , spiega ai telespettatori la conduttrice Myrta Merlino. "Conte è salito al Colle e ha messo le dimissioni nelle mani di Mattarella, che domani aprirà le consultazioni. Cosa ti aspetti dalle prossime ore? Se non lo sai ancora De Falco sta facendo un gruppo, che avrà al centro del programma di governo la salute dei cittadini" .

"Sì, lui è stato un uomo pieno di slancio. Era già governativo e non è quindi uscito mai dall'alveo dei CinqueStelle. I quali hanno detto, e il più lucido è Spadafora, che il partito più grande in Parlamento, benché non più nel gradimento dei cittadini (cioè proprio i CinqueStelle) non può esprimere un suo candidato politico. E quindi hanno dovuto convergere, sia prima con Salvini sia poi con il Pd su Conte" . Tra l'altro, ricorda ancora Sgarbi, il primo a non volere all'inizio Conte premier era stato proprio il leader dei dem Nicola Zingaretti. Il segretario del Pd è stato quindi "totalmente travolto da un Renzi che ha deciso prima di volere Conte pur di creare uno sbarramento alla destra e quindi a Salvini, e poi oggi ha smontato tutta questa situazione" .

"Mi pare" , prosegue il celebre critico d'arte, "che si possa andare verso la terza fase. Non mi sembra indispensabile Conte" . Dunque secondo Sgarbi non ci sarà un Giuseppi III. In tal senso va in effetti un suo tweet più recente del primo citato all'inizio dell'intervista: "Ciao Giuseppi. Porteremo nei nostri ricordi la tua pochette bianca" . Si può fare un governo migliore anche cambiando i membri che ne fanno parte. "Se io avessi come ministro Palù lo ascolterei, Speranza non lo ascolto" , attacca il sindaco di Sutri,. "Speranza è lì solo perché l'ha voluto Leu, è solo un ministro di partito" . A proposito di virologi, Sgarbi cita anche Matteo Bassetti: "Ha detto: 'Da quando il governo è in crisi l'epidemia sta declinando'. Cioè meno intervengono e meglio è. Nulla hanno fatto di utile. Beh, la misura più 'straordinaria' è quella di impedire nella stagione più nevosa di andare a sciare. Mi si deve spiegare come, sciando, si possa trasmettere il covid" .