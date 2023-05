Lo show deve continuare. Il Boss pensi alle vittime

Tanta polemica (soprattutto social) per nulla. Il concerto di Bruce Springsteen a Ferrara è andato regolarmente in scena nonostante tanti fan avessero espresso dubbi o addirittura chiesto il rinvio. Troppo dolorosa la devastazione della vicinissima Romagna, troppe le vittime dell'acqua assassina. Oltretutto, molti criticano l'utilizzo di tantissimi operatori sanitari per assistere i cinquantamila spettatori del concerto invece che per dare assistenza nelle aree devastate. «Il concerto va fatto in onore della tragedia e del dramma della Romagna e dei suoi morti. La musica è anche questo, ci sono i requiem, c'è il momento in cui si riflette», ha detto Vittorio Sgarbi, ferrarese doc. Un pensiero ragionevole ma non condiviso da chi, ad esempio su Twitter, scrive che «aspetto il concerto da un anno ma non vado, qui abbiamo provinciali inagibili, al di là dell'aspetto umano c'è anche quello della sicurezza». Insomma, un evento tragicamente imprevedibile ha messo Bruce Springsteen in una situazione che probabilmente non ha mai affrontato nella sua lunghissima carriera spesa spesso ad aiutare chi soffre e chi è emarginato. La perversione del destino. I tour mondiali di rockstar gigantesche, si sa, sono meccanismi difficili da modificare in corsa, anche se Springsteen chiuderà il proprio giro di concerti europei il 25 luglio al Prato della Gerascia all'interno dell'Autodromo di Monza e quindi, teoricamente, lo show di Ferrara avrebbe potuto essere posticipato a fine luglio. Ma, complice anche la feroce burocrazia italiana, lo spostamento sarebbe stato molto difficile, senza considerare oltretutto le spese (spesso enormi) dei fan arrivati da tutta Italia. Il promoter Claudio Trotta di Barley Arts non ha mai mostrato dubbi sul regolare svolgimento del concerto e, forse, anche questa risolutezza ha contribuito a esacerbare gli animi. Di certo molti fan di Springsteen (come chi scrive) si sono augurati una decisa dimostrazione di vicinanza affettiva dal palco e una considerevole donazione per aiutare a riparare i danni. Magari l'intero incasso, chissà. Così Springsteen sarebbe fedele alla propria storia.