Si barrica in casa e minaccia di uccidere la moglie

Barricato in casa, minaccia di uccidere la moglie e togliersi la vita. Otto ore di trattative alla fine l'uomo, un maresciallo dei carabinieri in pensione, si consegna ai colleghi dell'Arma liberando la donna di 79 anni. Torna la paura a Pavullo nel Frignano, nel modenese, quando la zona attorno via Sardegna viene circondata dai corpi speciali. Nel quadrante attorno la sua abitazione, in via Umbria, i militari hanno interrotto l'erogazione di energia elettrica, acqua e, soprattutto, gas, temendo che potesse saturare gli ambienti per farli esplodere. Una trattativa estenuante con un mediatore venuto da Bologna scongiurano il peggio. È la fine di un incubo solo quando l'uomo esce con le mani alzate. Non è la prima volta che il 70enne sequestra la moglie minacciando gesti estremi. Era già accaduto il 26 dicembre 2022 quando il maresciallo in congedo, ex comandante della stazione dei carabinieri di Castelnuovo Rangone, si chiude in casa puntando la pistola d'ordinanza sulla donna. A lanciare l'allarme un collega al quale invia un drammatico messaggio. Dieci ore di trattative, allora, per farlo desistere e farsi ricoverare in una struttura psichiatrica. Liberata la moglie, ci vogliono altre due ore e una telefonata del suo legale, l'avvocato Cosimo Zaccaria, per convincerlo. «Gli ho parlato finché non ha aperto la porta». Il comandante di stazione, in pensione dal 2011, 11 anni dopo aveva ancora il porto d'armi e la calibro 9x21 in dotazione alle forze dell'ordine, in seguito sequestrata. Gli inquirenti, che anche questa volta lo denunceranno per sequestro di persona, sono al lavoro per capire dove si sia procurato la nuova arma, «sicuramente illegalmente». Un soggetto particolare l'ex maresciallo, tornato a casa dopo mesi di cure e che, almeno all'apparenza, sembrava una persona tranquilla. «Lo vedevamo fare la spesa con la donna - raccontano in paese -, sembrava sereno». Eppure ieri si convince ancora che bisogna farla finita. Un carabiniere brillante, con ottime doti di tiratore, appassionato di armi che collezionava, almeno fino al 2022, in casa.