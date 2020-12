Silvio Berlusconi: "Vaccino? Sono pronto a farlo in tv quando sarà il mio turno"

Il Regno Unito ha iniziato quest'oggi la somministrazione delle prime dosi del vaccino, grazie a un'autorizzazione d'urgenza concessa dall'Agenzia del farmaco di Sua maestà per il bene della salute pubblica. L'Italia, così come il resto dei Paesi dell'Unione Europea, dovranno attendere l'autorizzazione dell'Ema, che per il vaccino Pfizer potrebbe arrivare già il prossimo 29 dicembre. Intanto il governo sta lavorando al piano di stoccaggio e distribuzione dei vaccini nel Paese, che dovrebbe iniziare già a gennaio. Per sensibilizzare l'opinione pubblica e convincere i cittadini più reticenti a sottoporsi al vaccino è pronto a scendere in campo anche Silvio Berlusconi.

L'ex presidente del Consiglio ha risposto all'appello lanciato dal direttore de Il Foglio, Claudio Cerasa, che sui social si è rivolto ai principali esponenti politici del nostro Paese: " Modesta proposta per combattere le scemenze no vax: far vaccinare in diretta tv tutti i big della politica, per dare uno schiaffo trasversale alla cultura complottista. Chi ci sta? ". Silvio Berlusconi, che ad agosto è stato ricoverato per aver contratto il coronavirus in forma seria, con una carica virale altissima, ha risposto presente: " Sono pronto a farmi vaccinare quando sarà il mio turno ". Il suo impegno per il Paese servirà a convincere anche i più reticenti a ricevere il vaccino che, al momento, sembra essere l'unica strada percorribile per uscire dall'epidemia. I tempi per la ricezione del vaccino da parte di Silvio Berlusconi potrebbero essere più lunghi rispetto ad altri leader politici. Il Cav rientra tra i soggetti fragili ma ha superato, brillantemente, l'infezione e potrebbe dover aspettare rispetto ad altri suoi coetanei.