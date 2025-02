"Situazione delicata ma c'è ottimismo". Il Papa "governa" dal letto del Gemelli

Ascolta ora 00:00 00:00

La preoccupazione per lo stato di salute di Papa Francesco è evidente. La situazione è «molto delicata» e «difficile». «Non dimentichiamo che il pontefice è un uomo di 88 anni, con una bronchite, che ha trascinato il problema per troppo tempo», riferiscono ambienti vicino all'entourage di Bergoglio. «Ma il Santo Padre è presente, governa dal Gemelli, anche ieri ha fatto una nomina e non c'è alcun passaggio di consegne».

Ne è una prova il fatto che anche dall'ospedale dove è ricoverato da quattro giorni, il Papa continua a tenere rapporti regolarmente con la parrocchia di Gaza, come ha fatto in questi mesi. Gabriel Romanelli, parroco della parrocchia della Sacra Famiglia a Gaza, racconta: «Questa sera ci ha chiamato il Papa dall'ospedale. Era stanco però aveva la voce chiara. Ha domandato come stavamo e ha ringraziato per le preghiere, e ci ha dato la sua benedizione». Niente allarmismo, dunque. La nuova terapia antibiotica sperimentata ieri, la seconda, dovrebbe dare risposta entro 48 ore. «Saranno importanti i prossimi due giorni».

Il problema, a quanto si apprende, è individuare la terapia antibiotica corretta per curare il tipo di infezioni che hanno colpito il Papa, ovvero le infezioni polimicrobiche, caratterizzate dalla presenza di più agenti infettivi contemporaneamente, come batteri o virus. «Siamo in attesa di capire come risponderà a questa nuova terapia, siamo fiduciosi», riferiscono da ambienti vicini al decimo piano del Gemelli. Al momento però sembrerebbe che Bergoglio possa restare ricoverato almeno fino a domenica, giorno in cui avrebbe dovuto presiedere la messa nel Giubileo dei Diaconi. «Dopo serviranno almeno 2-3 settimane di riposo assoluto», ribadiscono dal Gemelli. In precedenza dieci giorni di flebo a base di antibiotici e cortisone non avevano risolto la situazione anche perché Bergoglio, pur restando a Santa Marta, aveva continuato a rispettare tutti i suoi impegni, tra udienze e celebrazioni, finché venerdì i medici sono riusciti a convincerlo a ricoverarsi. Intanto l'Anno Santo continua con il suo calendario prefissato, con Bergoglio costretto a rinunciare al Giubileo degli artisti e alla visita a Cinecittà, e al Giubileo dei diaconi domenica prossima. Si aprono interrogativi su quale dovrà essere la sua nuova routine. Oltre all'udienza del mercoledì, un calendario fitto di udienze giubilari, ogni sabato, a cui si aggiungono 34 grandi eventi già programmati. Ed ancora, le udienze private, le visite di capi di stato e dei vescovi di tutto il mondo.

E i viaggi? Bergoglio ha espresso in più occasioni il desiderio di recarsi a Nicea, in occasione dei 1700 anni dal primo Concilio ecumenico della storia.

Non è ancora chiaro se domenica prossima il Papa potrà collegarsi dal Gemelli per l'Angelus. Poi ci sarebbeil tour de force della Quaresima e dei riti della Pasqua, a partire dalla processione del mercoledì delle Ceneri, il 5 marzo, passando per il Giubileo degli ammalati e del mondo della Sanità il 5 e 6 aprile, fino alla Pasqua del 20 aprile. In Segreteria di Stato, tuttavia, si vive alla giornata nella massima normalità. «C'è apprensione ma anche fiducia».

Il Papa continua il suo lavoro di governo della Chiesa anche dalla sua camera di ospedale.

Ieri, ha riferito un bollettino della sala stampa della Santa Sede, ha nominato il reverendo Giuseppe Luigi Spiga, del Clero dell'Arcidiocesi metropolitana di Cagliari, missionario fidei donum nella Diocesi di Viana (Brasile). Il lavoro di Francesco continua e l'umore è buono.