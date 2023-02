Lo smartphone Galaxy con pixel che si fondono e un super processore

L'esperienza è sempre più Premium, con una serie di avanzamenti tecnologici che faranno felici i numerosi fan di Samsung. Ecco insomma la sintesi della nuova serie Galaxy S23, che comprende anche i modelli S23 Ultra e S23+, smartphone sostenibili visto che impiegano maggiori materiali riciclati rispetto a qualsiasi altro modello Galaxy. Il top, ovviamente, è Galaxy S23 Ultra, che monta il sistema di fotocamere più avanzato con funzionalità Nightography migliorate, in modo da ottimizzare foto e video in qualsiasi condizione ambientale. Vanta inoltre un nuovo sensore 200 mpx Adaptive Pixel che sfrutta il pixel binning, ovvero un sistema per cui i dati raccolti da un gruppo di 4 pixel vengono combinati in un unico più grande, performante nella cattura e elaborazione della luce. In questo modo i 200 megapixel, che per certi versi sono eccessivi in una fotocamera per smartphone, realizzano invece uno scatto di alta qualità da 50. La fotocamera presenta inoltre l'autofocus rapido e il primo sensore Galaxy Super HDR per selfie. Quest'ultimo segna il passaggio da 30 fps a 60 fps per immagini frontali e video più nitidi.

Tutti i tre modelli della gamma offrono poi un'innovativa suite di strumenti per foto e video: con lo stabilizzatore ottico d'immagine; i video 8K migliorati a 30 fotogrammi al secondo con un angolo più ampio per filmati cinematografici; l'intelligenza artificiale che analizza i dettagli inquadrati per riprodurre le caratteristiche dinamiche del soggetto; la Registrazione Audio 360 (disponibile poi nelle cuffie Buds2 Pro) che crea un suono multidimensionale. La differenza invece nell'S23 e in quello Plus è il look: il design della fotocamera è infatti più essenziale.

Altra caratteristica migliorata della nuova serie di Samsung riguarda le prestazioni: infatti gli S23 sono i primi a montare l'ultima piattaforma di Qualcomm, definita in questo caso Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy. L'Ultra poi è dotato di una batteria a lunga durata da 5.000 mAh, che offre oltre il 20% in più di carica, ed è predisposto per supportare il ray tracing in tempo reale, che rende il rendering delle scene realistico grazie a una tecnologia che simula e traccia ogni raggio di luce.

Infine il display: nell'Ultra è un 6,8 pollici, con curvatura ridotta per creare una superficie più ampia e piatta (mentre l'S23 da 6,1 e nell'S23+ è da 6,6). Con la funzionalità Enhanced comfortche consente di regolare colori e livelli di contrasto per alleviare l'affaticamento visivo, mentre Il Vision booster è ora regolabile su quattro livelli di luce per ovviare all'eccessiva luminosità e al riverbero tipici delle ore diurne. Tutti gli smartphone della serie sono dotati di Knox, il sistema di protezione della privacy Samsung. E i colori disponibili sono quattro: Phantom Black, Cream, Green e Lavender. Con listiini che partono da 1.479 (Ultra), 1.229( S23+) e 979 euro (S23). Per sbizzarrirsi con memorie che possono arrivare - nella versione supertop - fino a 12 Gb+1 Tb e a un prezzo di 1.899 euro.