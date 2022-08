La soddisfazione del Cavaliere. "In lista solo nomi di alto profilo"

«Forza Italia ha presentato liste forti e competitive, privilegiando la qualità. Nomi di alto profilo, donne e uomini che hanno dimostrato competenza e coerenza, onestà e tenacia nella vita, nel lavoro, nell'impegno sociale, culturale, civile».

Silvio Berlusconi - che correrà nel collegio uninominale di Monza - saluta la squadra di candidati schierata per le prossime elezioni e celebra il mix di esperienza e di novità messo in campo. «Affianchiamo a una squadra di parlamentari di grande esperienza volti nuovi espressione della società civile. Fra questi uno dei volti più amati della televisione, Rita Dalla Chiesa, che è anche un nome simbolo della lotta alla mafia e del servizio alle istituzioni, per le quali suo padre diede la vita; Maurizio Casasco, presidente della Confederazione della piccola e media industria, perché le ragioni dell'impresa e del lavoro sono le nostre ragioni; Valentina Vezzali, indimenticabile campionessa olimpica e apprezzatissimo sottosegretario allo Sport», prosegue Berlusconi. «Voglio esprimere un particolare ringraziamento ai dirigenti che su mio incarico hanno svolto un ottimo lavoro, compiendo scelte talora difficili anche sul piano personale, e a coloro che corrono in situazioni difficili. Il loro impegno, leale e assiduo, la loro capacità di far conoscere le nostre idee e i nostri programmi farà di Forza Italia la protagonista della campagna elettorale. Sono convinto che grazie al mio impegno e alla nostra campagna elettorale si apriranno possibilità per molti dei nostri candidati», aggiunge il leader di Forza Italia. Pronto a scendere in campo per convincere gli indecisi e «coloro che pensano di non andare a votare. È nel loro interesse, nell'interesse della nazione, darci più forza».

Il presidente di Forza Italia conferma così una delle new entries, quella di Maurizio Casasco, presidente di Confapi, candidato nell'uninominale Camera di Brescia, ma anche capolista in un listino proporzionale. Spicca tra le novità anche il ritorno dell'ex sindaco di Verona Flavio Tosi di recente passato con gli azzurri, che sarà capolista nel proporzionale alla Camera, nella sua città. In Veneto c'è un solo collegio uninominale per gli azzurri, quello di Padova 3 riservato ad Annamaria Bernini. Inizialmente sembrava destinato al presidente del Senato uscente, Elisabetta Alberti Casellati, poi posizionata in Basilicata con la conseguente, dolorosa penalizzazione del potentino Giuseppe Moles, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'Editoria. In Veneto c'è anche il questore anziano e responsabile organizzativo, Gregorio Fontana, capolista alla Camera, nel collegio di Rovigo-Padova.

Nel Lazio da sottolineare la conferma di Maurizio Gasparri che correrà nel collegio proporzionale di Lazio 2, al Senato, in ottima posizione dietro la capogruppo a palazzo Madama, Annamaria Bernini, e al capolista Silvio Berlusconi. Fuori dalle liste Renata Polverini, che ha rifiutato «la proposta di una candidatura al Senato che sarebbe stata di pura testimonianza». Stessa sorte per Simone Baldelli e per Andrea Ruggieri. Sestino Giacomoni sarà invece in campo nel proporzionale nella circoscrizione Salerno-Avellino. Annagrazia Calabria sarà capolista a Roma per il Senato, mentre Paolo Barelli guiderà i plurinominali alla Camera. In Piemonte, infine, si segnala la presenza dell'ex governatore del Piemonte Roberto Cota. «É una candidatura di servizio - spiega - continuo a vedere un ruolo centrale di Forza Italia all'interno dell'alleanza».