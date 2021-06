Sondaggi, il centrodestra sfonda il 50%: arrivano guai per Pd e M5S

Il centrodestra non si ferma più: gli italiani continuano a preferire la coalizione formata da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia ai danni di Partito democratico e Movimento 5 Stelle, che invece perdono ancora consensi e si allontano sempre di più dai loro avversari politici. Il crollo dei dem e dei grillini è riconducibile anche alle difficoltà riscontrate nei territori in vista delle elezioni Amministrative di settembre, in cui i giallorossi rischiano di andare in ordine sparso senza un ordine ben preciso. Non a caso gli ultimi sondaggi parlano in maniera chiarissima: il centrodestra è in netto vantaggio rispetto a un centrosinistra in grande affanno.

Gli ultimi sondaggi

A premiare il centrodestra è l'ultimo sondaggio realizzato da Antonio Noto per Porta a Porta, storico programma condotto da Bruno Vespa su Rai 1. Al primo posto resta saldamente la Lega di Matteo Salvini, che però perde lo 0,5% e si porta al 21,5%. Confermata la forte accelerazione di Fratelli d'Italia, che con un incremento dello 0,5% sorpassa il Pd e si attesta al 18,5%. Rimangono invariate le preferenze del Partito democratico, al terzo posto della graduatoria con il 18%. Seguono Movimento 5 Stelle al 16%, in calo dell'1%, e Forza Italia al 7% dopo una lieve flessione dello 0,5%. La new entry Coraggio Italia di Toti e Brugnaro esordisce con il 3,5%. Concludono le piccole forze del panorama politico italiano: Azione di Carlo Calenda perde lo 0.5% arrivando così al 2,5%; Italia Viva di Matteo Renzi si mantiene stabile al 2%; Noi con l'Italia resta all'1,5%; Verdi e Sinistra Italiana in stallo all'1,5%; Liberi e uguali perde lo 0,5% e si ferma così all'1%. Il centrodestra sfonda il 50% e gode del 52%. Male invece il centrosinistra (Partito democratico, Movimento 5 Stelle e Leu) che si ferma solo al 35%.

La federazione del centrodestra