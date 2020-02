Sondaggio, il centrodestra senza freni va verso il 50% dei voti

Inizia un'altra settimana e arriva puntuale un "nuovo" sondaggio. Questa volta a fornire una cartina di tornasole dell'orientamento dell'opinione pubblica italiana ci ha pensato la OpenMedia di Open, che ha realizzato la media aritmetica settimanale delle rilevazioni sulle intenzioni di voto raccolte negli scorsi giorni.

E i numeri raccontano dello "strapotere" del centrodestra, che si mantiene saldamente maggioranza nel Paese. Infatti, sommando i volumi elettorali della Lega, di Fratelli d'Italia e di Forza Italia la coalizione ottiene il 48,4% delle intenzioni di voto, avvicinandosi di molto all'obiettivo del 50%.

Nel dettaglio, a trainare lo schieramento di centrodestra è il Carroccio, visto che il partito di Matteo Salvini viene dato al 30,5% delle preferenze. Continua a crescere FdI, visto che il partito fondato e guidato da Giorgia Meloni raccoglierebbe l’11,5% dei consensi dell'elettorato. Dunque, ecco Forza Italia: gli azzurri di Silvio Berlusconi tengono e si attestano al 6,4% delle indicazioni.

Il Partito Democratico non sfonda, anche se torna a guadagnare qualcosa: secondo la "OpenMedia", infatti, la compagine dem guidata dal segretario Nicola Zingaretti tocca il 20,9% dei consensi.

Affonda invece il Movimento 5 Stelle, ormai precipitato in una crisi nera dalla quale sembra non essere più in grado di riemergere: i pentastellati, infatti, sono registrati al 14% e ora rischiano di subire il clamoroso sorpasso di FdI.

Ancora male anche Italia Viva: il partito fondato da Matteo Renzi a fine estate non si schioda dal 4%, rimanendo così al di sotto dell’ipotetica sogli di sbarramento del 5% prevista dalla futura legge elettorale. I renziani vengono dati al 4,2% dei voti.

Dietro Iv ecco La Sinistra col 2,7% e il neonato partito di Carlo Calenda: Azione, oggi come oggi, non supererebbe il 2,5% alle urne. Al 2,2% c’è Più Europa di Emma Bonino, mentre all'1,9% i Verdi.

Se la coalizione di centrodestra viaggia a col vento in poppa e a vele spiegate verso il 50%, diversa – molto diversa - è la storia per le forze della maggioranza giallorossa. Infatti, mettendo assieme i numeri di M5s, Pd, Italia Viva e Leu, l'asse delle "quattro sinistre" si fermerebbe al 41,8%.

Gli istituti demoscopici presi in considerazione per realizzare il sondaggio "OpenMedia" sono Mg Research, Tecnè, Ixè, Index Research, Emg Acqua e Ipsos.