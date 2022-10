"Sono ferme in dogana". L'inchiesta sulle mascherine della Regione Lazio

L'inchiesta sulla fornitura delle mascherine contro il Coronavirus nella Regione Lazio è stata al centro dell'ultima puntata di Non è l'arena, che ha provato a fare luce su una vicenda che merita di essere chiarita. Si parla di un presunto buco che si sarebbe innescato nelle casse a causa dei "dispositivi fantasma", di un danno erariale di circa 11 milioni di euro.

Sotto la lente di ingrandimento sarebbero finiti il governatore Nicola Zingaretti e Carmelo Tulumello, il responsabile regionale della protezione civile. Ma la Regione parla di " piena regolarità " nel corso delle procedure. Nel frattempo è spuntata una rivelazione di non poco conto che riguarda direttamente le mascherine oggetto della questione.

Dove sono le mascherine?

Un dettaglio in tal senso è stato fornito da Sergio Mondin di EcoTech, che rivendica di averle portate. In ritardo, in vigenza contrattuale, ha chiarito. Ma di preciso dove si trovano dal 2020? " Giacciono ancora presso le dogane di Milano Malpensa e Roma Fiumicino ", ha fatto sapere Mondin. A questo si aggiunge un contorno inquietante svelato dall'avvocato Giorgio Quadri, secondo cui tenere quelle mascherine ferme ha un costo di 1.100 euro al giorno. Mondin sostiene di non essersi rivolto a nessuno, ma di essere stato contattato direttamente da Tulumello della protezione civile " tramite conoscenze ".

"Non erano richieste le polizze"

Poco dopo, più di qualcuno aveva iniziato a capire che qualcosa non stesse funzionando come avrebbe dovuto. La motivazione è stata fornita da Roberta Angelilli, esponente di Fratelli d'Italia, che ha messo in risalto il mancato arrivo (all'epoca) delle mascherine sul territorio: " Ricevevamo denunce da parte di ospedali, Rsa, carceri. C'era un problema forte. C'erano però 100 milioni di euro a dispozione per reperire questi dispositivi ".