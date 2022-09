"Mammina, sono tanto felice". Il dolce biglietto della figlia alla Meloni

A volte le parole non servono per descrivere un'emozione e, in alcuni casi, sono anche di troppo. Quello che ha fatto Giorgia Meloni negli ultimi mesi, anzi, negli ultimi anni, è un'impresa che ha pochi eguali nella storia della politica italiana: con costanza e con molta pazienza, ha costruito un qualcosa di solido e di radicato. Ed è forse per questo che la sinistra non sembra tollerare il suo trionfo.

In più, Giorgia Meloni è una donna ed è pure madre e sarà la prima, probabilmente, a insediarsi a Palazzo Chigi. Un affronto enorme per una sinistra che da sempre si dice femminista e non è mai riuscita a esprimere un leader donna. Nella lunga notte elettorale di Fratelli d'Italia sono stati tanti gli abbracci, le pacche sulle spalle e le strette di mano. Il telefono di Giorgia Meloni è impazzito nella notte tra sms e chiamate, ma il messaggio più bello è probabilmente quello che la leader di Fratelli d'Italia ha trovato una volta che è rientrata a casa.

La leader del primo partito nelle preferenze degli elettori ha pubblicato la foto di un biglietto che le ha scritto sua figlia, la piccola Ginevra di 6 anni, che ha voluto congratularsi con la sua mamma per il successo raggiunto. " Cara mammina! Sono tanto felice che hai vinto. Ti amo tanto ", ha scritto la piccola. La scrittura è quella incerta di una bimba che sta imparando ora a scrivere le sue prime lettere ma non ha voluto rinunciare a lasciare un messaggio per sua madre, reduce da un periodo di grande fatica che l'ha portata spesso lontana dalla famiglia per seguire da vicino la campagna elettorale sul territorio. Giorgia Meloni non ha voluto aggiungere niente di suo a questo biglietto, pubblicato senza commenti sui social perché, in situazione come queste, non serve aggiungere altro.