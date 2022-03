“Sostegno e assistenza”: la promessa di Draghi a Zelensky

Il presidente Volodymir Zelensky ha discusso con il premier Mario Draghi sulla drammatica situazione del conflitto con la Russia e della possibile adesione dell'Ucraina all'Unione Europea.

"Ho discusso con il premier Mario Draghi del modo per contrastare l'aggressione. L'ho informato sui crimini della Russia contro i civili, sul terrorismo nucleare" , ha confermato su Twitter Volodymir Zelensky. Nel corso del colloquio il presidente ucraino ha sollevato anche "la questione del sostegno all'Ucraina e dell'esame della nostra domanda di adesione all'Unione europea". Neanche una settimana fa i due leader politici erano stati protagonisti di un fraintendimento. Il premier italiano, per spiegare la drammaticità del momento, aveva raccontato alle Camere di non essere riuscito a parlare al telefono con Zelensky, ma il presidente ucraino aveva risposto, via Twitter, in maniera alquanto indispettita. Stavolta, invece, non ci sono state incomprensioni di sorta. Anzi.

Il presidente Draghi, nel corso del colloquio telefonico, ha ribadito " la profonda amicizia tra il popolo italiano e il popolo ucraino e la grande solidarietà dell'Italia nei confronti dell'Ucraina" . Draghi, spiegano fonti di palazzo Chigi, ha condannato gli attacchi della Russia ai civili e alle infrastrutture nucleari, ha riaffermato la volontà italiana di fornire sostegno e assistenza all'Ucraina e alla sua popolazione. Ma non solo. Il premier italiano ha, inoltre, confermato il sostegno dell'Italia alla volontà dell'Ucraina di appartenere "alla famiglia europea".