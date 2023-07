Spari all'aeroporto. "Forse un Wagner"

Ha ucciso due persone nel corso di una sparatoria all'aeroporto di Chisinau, capitale della Moldavia, e poi è stato arrestato. Secondo i media moldavi tra cui Puls media si tratterebbe di un cittadino russo, un militare forse appartenente alla brigata mercenaria di Wagner. L'uomo sarebbe presumibilmente arrivato in Moldavia dalla Turchia e nel corso della colluttazione sarebbe stato ferito. È stata una giornata di paura nello scalo della capitale moldava: tutto è iniziato el pomeriggio. Ecco la ricostruzione del ministero dell'Interno moldavo: «Uno straniero a cui era stato vietato l'ingresso nel Paese, ha aperto il fuoco contro una guardia di frontiera e poi si è barricato in una delle stanze. Le persone sono state evacuate dall'edificio». L'uomo ha tenuto in ostaggio alcune persone e ha poi subito l'assalto della polizia, finendo per arrendersi. Il passeggero che ha aperto il fuoco all'aeroporto di Chisinau, «secondo i dati preliminari, veniva dalla Turchia. Durante l'incidente ha sottratto un'arma ad una guardia di frontiera e gli ha sparato, ferendolo», ha detto la fonte del ministero dell'Interno. Frattanto, l'intera leadership del ministero dell'Interno moldavo si trova all'aeroporto di Chisinau, per seguire la situazione da vicino, mentre tutti i voli in arrivo o partenza dallo scalo sono stati ritardati fino alla compleata chiusura delle indagini sull'incidente, come ha detto all'agenzia russa la portavoce del ministero dell'Interno moldavo Diana Fetko.