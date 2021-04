Ecco il nuovo programma spaziale Ue: un budget di 14.8 miliardi

È scattato il semaforo verde per il nuovo programma spaziale dell'Unione europea per il periodo compreso tra il 2021 e il 2027. Si tratta del piano dotato del budget più alto di sempre, visti i 14.8 miliardi di euro stanziati. Chiaro l'obiettivo di Bruxelles: rendere l'Europa protagonista per quanto concerne le politiche per lo Spazio, un campo fin qui dominato da giganti del calibro di Cina, Stati Uniti, Russia e India.

Un budget di 14.8 miliardi di euro

Il Parlamento europeo considera le politiche per lo Spazio a livello Ue un valore aggiunto nell'interesse di cittadini e imprese, con effetti positivi tanto per l'autonomia strategica europea quanto per le ricadute in termini commerciali, industriali, occupazionali e di difesa. Negli ultimi anni l'Unione europea, grazie al contributo di tutti i Paesi membri, ha messo in orbita i sistemi satellitari EGNOS, Copernico e Galileo. Adesso il Vecchio Continente stringe i muscoli nel tentativo di avanzare nel proprio percorso di crescita e realizzare una Space economy.

Una delle caratteristiche principali del nuovo Programma spaziale Ue 2021-2027 riguarda l'obiettivo della sua formazione, ovvero esser stato costruito per sostenere l'autonomia strategica dell'Europa. " Lo Space program ha le carte in regola per diventare un pilastro del nuovo Quadro Finanziario Pluriennale: un acceleratore formidabile di innovazione e crescita, in grado di sostenere la leadership globale Ue nel settore ", ha spiegato Massimiliano Salini, eurodeputato di Forza Italia-Ppe, nonché relatore del suddetto programma.

Da un punto di vista burocratico, il regolamento è stato approvato in Commissione Industrua (Itre) con 69 voti a favore, 1 solo contrario e 5 astenuti. Dopo il successivo dibattito in plenaria, è scattato l'annuncio del Parlamento Ue. Sono stati fissati limiti alla partecipazione di aziende non europee negli ambiti più sensibili per la sicurezza dei singoli stati. Come non bastasse, è stato rafforzato il ruolo dell'Europarlamento, il quale dovrà per la prima volta essere informato con ampio anticipo dalla Commissione Ue. " In questo modo si accresce il potere di controllo dell’unica istituzione eletta direttamente dai cittadini ", ha aggiunto Salini.

In #plenaria il passaggio finale del Programma spaziale Ue 2021-2027 di cui sono relatore. Col budget più alto di sempre da 14,8 mld e l’obiettivo di sostenere l’autonomia strategica dell’Europa, lo Space program ha le carte in regola per diventare un pilastro della ripartenza! pic.twitter.com/KFA4gGDz0z — Massimiliano Salini (@MaxSalini) April 27, 2021

Verso una Space economy europea

" Il nuovo Programma garantisce la continuità dei servizi satellitari ai cittadini, una governance chiara e una gestione pienamente europea di un budget tanto rilevante: l’accordo prevede infatti una cooperazione efficace tra istituzioni Ue grazie ad una precisa separazione dei ruoli degli attori, la Commissione europea e l'agenzia Gsa/Euspa da un lato, e le organizzazioni internazionali come l'Esa dall’altro ", ha puntualizzato, ancora lo stesso Salini.

Il prossimo passo che dovrà affrontare l'Ue? Dare vita a una Space economy strutturata su base europea, coinvolgendo le piccole e medie imprese, ma anche le start up attive nella filiera industriale dello Spazio. Il budget messo a disposizione dovrà mantenere e sviluppare i sistemi europei di eccellenza upstream, cioè dai servizi satellitari Copernicus per l’osservazione della Terra al programma Galileo per la geolocalizzazione, fino a Govsatcom per le comunicazioni governative e Ssa relativo alla sorveglianza dello spazio, ma anche quelli‘downstream’, ossia le innumerevoli applicazioni pratiche per l’utilizzo dei dati satellitari: dalla sicurezza aerea e stradale al monitoraggio delle infrastrutture, dalla protezione civile alla gestione dei flussi migratori e del tracciamento Covid 19, dal meteo all’agricoltura di precisione.