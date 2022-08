Tajani, Vezzali e Mulè verso Montecitorio

Per Montecitorio il frontman di Forza Italia sarà il vice presidente Antonio Tajani. È lui il capolista scelto per la Camera al plurinominale nei quattro collegi della Campania, dove correrà al secondo posto anche la deputata uscente e compagna di Silvio Berlusconi Marta Fascina.

Il ticket Tajani-Fascina i listini Caserta-Benevento e Salerno-Avellino. Tajani è anche il nome di Forza Italia nel Lazio, all'uninominale di Velletri, mentre Fascina sarà anche candidata alla Camera nella circoscrizione che comprende Milano e Monza e all'uninominale di Marsala, in Sicilia. Nella «sua» Isola correrà il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè al collegio plurinominale uno, quello di Palermo.

«La Sicilia è la mia terra. Qui sono cresciuto, qui ho studiato e qui ho cominciato a lavorare: da qui sono partito per una splendida avventura, prima professionale e poi politica - dice Mulé -. Oggi qui torno, riavvolgendo un filo che mai si è interrotto e anzi con il tempo è diventato più solido. Torno politicamente emozionato, felicissimo ed onorato come candidato capolista nel collegio plurinominale di Palermo con la responsabilità di rappresentare Forza Italia e di poter lavorare nell'interesse di tutti i siciliani. Sono certo che faremo la differenza e che saremo in grado, grazie anche al buon governo che potrà garantire Renato Schifani alla guida della Regione Siciliana».

All'uninominale in sempre in Sicilia, corre a Messina la deputata uscente Matilde Siracusano, e in quello di Palermo ci sarà invece Gabriella Giammanco.

Nel Lazio a guidare i plurinominali sarà l'attuale capogruppo alla Camera Paolo Barelli. Ma Berlusconi rivendica con forza i nomi di Rita Dalla Chiesa, Valentina Vezzali e Maurizio Casasco, presiedente della Confederazione della piccola media industria, «perché le ragioni dell'impresa e del lavoro sono le nostre ragioni».

La campionessa olimpica sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali sarà capolista per Forza Italia nel collegio uninominale del Trentino-Alto Adige. Casasco correrà invece nel collegio 2 come capolista. Rita Dalla Chiesa, figlia del generale Carlo Alberto, definita da Berlusconi «un nome simbolo della lotta alla mafia e del servizio alle istituzioni», è candidata nel collegio uninominale Puglia 2 ma è anche la capolista scelta da Forza Italia per il proporzionale in Liguria, come annuncia il coordinatore ligure del partito Carlo Bagnasco: «Sono convinto che la sua presenza rappresenti un valore aggiunto, una giornalista encomiabile ancorata a quegli ideali di libertà che si sposano appieno con il nostro partito».

Flavio Tosi, ex sindaco di Verona sarà il capolista nel collegio plurinominale proprio nella sua città. Tosi aveva annunciato il suo ingresso nel partito di Berlusconi il 15 giugno scorso a Roma dopo il risultato del primo turno delle elezioni comunali di Verona, che lo aveva escluso dal ballottaggio.

In seconda posizione della lista plurinominale a Novara c'è Roberto Cota, ex leghista passato a Forza Italia nel 2020: «Si tratta di una candidatura di servizio ma ringrazio Berlusconi per la stima. Ho fatto un lungo percorso con la Lega poi le strade si sono divise». Al Nord, nel collegio plurinominale di Alessandria, capolista sarà il deputato uscente Roberto Pella.