Stanze bonificate, giuramenti e fronde. La Sistina prepara la maratona papale

Dopo i funerali di Papa Francesco, si entra ora nel vivo delle discussioni in vista del Conclave. Da oggi la Cappella Sistina viene chiusa al pubblico per ospitare quella che è forse considerata l'elezione più importante di un Capo di Stato. Secondo l'Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, il testo liturgico che definisce tempi e modalità di ciò che avviene dopo la morte di un Pontefice, il Conclave inizia tra il quindicesimo e il ventesimo giorno dalla morte, ovvero tra il 5 e il 10 maggio, oppure tra il 6 e l'11 se si considera dal giorno successivo della morte. Questa mattina i cardinali riuniti nella quinta Congregazione decideranno la data esatta ma è molto probabile che il Conclave inizierà il 5 o il 6 maggio.

Intanto cominciano tutte le operazioni preliminari in Sistina e a Casa Santa Marta. La Cappella affrescata da Michelangelo cambia veste: viene posta una pedana di legno per evitare che si rovini il pavimento, vestono disposti i banchi per ciascun elettore, assegnati i posti con i propri nomi. Al via anche le operazioni di bonifica per evitare che ci sia qualsiasi fuga di notizia, visto il giuramento di segretezza che ciascun cardinale è tenuto a pronunciare. A lavoro anche per la sistemazione dei cardinali elettori nella Domus Sanctae Marthae, le cui stanze vengono scelte per sorteggio. «I cardinali elettori non potranno intrattenere corrispondenza epistolare, telefonica o con altri mezzi di comunicazione con persone estranee all'ambito dello svolgimento della medesima elezione», si legge nel documento vaticano.

Il Conclave - dal latino «cum clave», ovvero, letteralmente, «chiuso a chiave» - inizia ufficialmente con la Messa votiva «Pro Eligendo Romano Pontifice». Dalla Cappella Paolina del Palazzo Apostolico, i cardinali elettori si recano in processione alla Sistina, invocando il canto del Veni Creator. Ciascun elettore dovrà emettere il giuramento. Poi, il maestro delle celebrazioni liturgiche, intimerà l'extra omnes e gli estranei del Conclave dovranno lasciare la Sistina. Per leggere il nuovo Papa serve la maggioranza dei due terzi. In questo caso, essendo i votanti 135, servono 90 voti. Il primo giorno di inizio Conclave si avrà solamente uno scrutinio, dal giorno successivo si avranno due votazioni, una al mattino e una al pomeriggio. Vengono distribuite le schede agli elettori, poi vengono estratti a sorte tre scrutatori e tre revisori. In ciascuna scheda vi deve essere la scritta Eligo in Summum Pontificem e lo spazio bianco per l'indicazione del nome. Le schede vengono poi inserite in un'urna, e successivamente vengono conteggiate. Per annunciare al mondo intero l'elezione del nuovo Papa occorrerà attendere la «fumata bianca».

Questa settimana intanto entrano nel vivo le Congregazioni. Il calendario prevede due riunioni (una programmata la mattina alle 9.00, l'altra prevista nel pomeriggio alle 17.00), occasione per gli elettori di conoscersi meglio. Ma conterà anche il peso dei non-elettori, cioè i cardinali «over-80», che mantengono la loro capacità di influenza e di orientare consensi. Una sorta di «grandi elettori», insomma, anche se poi nel chiuso della Sistina ognuno esprime la propria preferenza.

Sarà il cardinale protodiacono, Dominique Mamberti, ad annunciare l'«Habemus Papam». È il secondo francese consecutivo dopo che, nel 2013, ad annunciare l'elezione di Jorge Mario Bergoglio al Soglio di Pietro, era stato il cardinale Jean-Louis Tauran.