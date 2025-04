Stasi è in semilibertà. I giudici: "Ha sempre sofferto per Chiara"

Ascolta ora 00:00 00:00

Alberto Stasi ha ottenuto la semilibertà. Cioè potrà uscire dal carcere di Bollate di giorno - non solo per lavorare - e rientrerà la sera. Ormai per lui è quasi fatta: condannato a 16 anni per l'omicidio della fidanzata Chiara, tra 4 anni e qualche mese avrà finito di scontare la pena e tra poco potrà chiedere l'affidamento ai servizi sociali come misura alternativa alla cella.

La notizia è arrivata a casa Poggi, a Garlasco, con il telegiornale regionale. La madre di Chiara, Rita Preda, si prepara all'ennesimo assedio di tv e giornali, ma ancora una volta non si sottrae a un primo, telegrafico commento: «L'abbiamo saputo. Proviamo solo, ancora una volta, tanta amarezza. Speriamo solo di non incontrarlo mai».

La decisione del Tribunale di Sorveglianza non era scontata nonostante la buona condotta generale di Stasi, che ha sempre rispettato orari di rientro e misure. Arriva ora dopo l'udienza di lunedì 9 aprile quando la Procura generale di Milano, attraverso la sostituta pg Valeria Marino, ne aveva chiesto il rigetto assieme a un rinvio del procedimento. Il motivo? Non era piaciuta l'intervista televisiva concessa da Stasi alle Iene, andata in onda lo scorso 30 marzo. O meglio, non era piaciuto il fatto che il detenuto star l'avesse rilasciata durante un permesso premio ma senza l'autorizzazione del magistrato della Sorveglianza. Tuttavia i giudici si sono ravveduti sia per «il tenore pacato dell'intervista» sia per «il rigoroso e costante rispetto delle regole» del detenuto.

Stasi, rilevano nell'ordinanza, soffre per Chiara. «Ha tenuto un comportamento in linea con l'accettazione della condanna» nonostante si sia sempre professato innocente e «ha sempre manifestato empatia e sofferenza» per la vittima.

Si tratta di un altro passo verso la completa libertà: per il 41enne, che da tempo lavora fuori dal carcere, è sempre più vicino il fine pena. La nuova inchiesta su Andrea Sempio, indagato a causa delle tracce di Dna trovate sotto le unghie di Chiara, ha convinto i legali di Stati che era arrivato il momento di inoltrare la richiesta.

Nel provvedimento si sottolinea come il «percorso del detenuto è proseguito in maniera regolare» e la capacità di adattamento sperimentata dietro le sbarre lo ha aiutato anche nelle gestione del lavoro all'esterno (iniziato il 23 gennaio 2023) e per i permessi premio, avviati il 15 maggio 2024.

«Entrambi i benefici gli hanno fornito la occasione di socializzazione con persone estranee al contesto detentivo, il che ha comportato il confronto con il senso comune, con possibili processi di stigmatizzazione che, invero, non sono emersi in modo preponderante». Il provvedimento dei giudici si è basato sulle relazioni del carcere e i «costanti contatti» mantenuti da Alberto con l'educatore e lo psicologo di Bollate.