Station wagon: dall'età dell'oro a quella della resistenza

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono state il simbolo della famiglia in viaggio, con le valigie e l'armadio di casa stipati dentro il bagagliaio, ma sono state anche compagne di lavoro infaticabili, per ambulanti e professionisti di vario genere, con gli attrezzi del mestiere sempre al seguito. Le station wagon hanno colonizzato le strade e le città del globo e, fino a poco tempo fa, erano la scelta prioritaria di chi ricercava spazio e comfort da abbinare al sano piacere di guida. Osservando i dati di vendita in Italia, l'appeal di queste vetture ha subito un decadimento sfociato in una crisi sostanzialmente irreversibile: nel 1994, nel periodo di massimo fulgore, le familiari immatricolate nel Belpaese furono 241.000; lo scorso anno circa 55.000. Quasi 190.000 esemplari in meno, nell'arco di 30 anni. Motivo? Di sicuro l'ascesa prepotente dei SUV che hanno guadagnato sempre più terreno all'interno del mercato, rosicchiando le quote delle berline e delle station wagon, dalle quali hanno cercato di assorbire le migliori qualità. Eppure, le familiari sono ancora le stesse, con tutti quei punti di forza che nel passato le avevano rese irresistibili agli occhi di una marea di automobilisti. Per ammirare la prima station wagon europea bisognerà aspettare la Citroen Traction Avant, con sei finestrini e addirittura nove posti a sedere, mentre la capostipite della scuola italiana fu la Fiat 1100 firmata dalla Viotti, nel 1946. Le giardinette, come venivano chiamate all'epoca, erano relegate ai lavori più umili. Auto con le quali sporcarsi le mani. Chi le ha sdoganate verso una dimensione più nobile e affascinante sono stati tanto quelli di Volvo, con la Serie 200, quanto quelli di Mercedes-Benz, con la W123, a cavallo tra gli anni '70 e '80. Da quel momento, la station wagon ha guadagnato un'aura differente, risultando un oggetto del desiderio anche per coloro che prima la snobbavano. Ma dopo l'età dell'oro? In realtà non sono affatto sparite.

Di recente sono state presentate le nuove generazioni di icone del settore come la Volkswagen Passat, auto di eccezionale comfort, e la cugina ceca Skoda Superb, altra vettura di amabile comportamento su strada. Anche BMW ha rilanciato sia la Serie 3 sia la Serie 5 Touring. Insomma, lunga vita alle SW, ancora pronte ad accompagnare le famiglie sull'asfalto.