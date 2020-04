La storia surreale del decreto liquidità che non c’è

È la storia surreale di un decreto fantasma: il decreto liquidità. È stato presentato ufficialmente dal premier, Giuseppe Conte. È stato dato in pasto ai giornalisti in conferenza stampa. Ma, ad oggi, ancora non c’è un formato definitivo. Insomma, il duo Conte-Casalino ha cercato di ottenere la massima visibilità nel Paese senza però che esistesse ancora un testo definitivo. Nemmeno al Quirinale sarebbe arrivato. Se si stesse giocando a poker, i due avrebbero messo in scena un vero e proprio bluff di fronte agli italiani.

"È sempre la solita storia: un decreto legge viene presentato in orario da tg per ottenere la massima visibilità senza però che esista ancora un testo definitivo del medesimo" , spiegano ad Affari Italiani fonti di maggioranza. Un modo per ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo: visibilità massima e zero contestazioni dato che media e avversari politici non hanno nulla di concreto in mano da poter contestare.

Per tutta la giornata di ieri sono continuate le limature e le modifiche, alla faccia del "pacchetto" dato in pasto ai giornalisti in conferenza stampa. Insomma, l’altra sera è stata presentata solamente una bozza non si sa quanto definitiva. Ma c’è di più: il decreto liquidità non è ancora arrivato nemmeno sulla scrivania del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la firma. Con buona pace della miriade di annunci fatti, delle promesse a fare in fretta e della presentazione in pompa magna. Per molti il motivo del ritardo riguarda il braccio di ferro con Bruxelles: Conte starebbe aspettando di capire come si chiuderà la trattativa in corso con l’Europa.

Sulla questione è intervenuto anche il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, che ospite di Circo Massimo, su Radio Capital ha fatto sapere: "Non dobbiamo correre, dobbiamo fare un decreto della ripartenza, dello sviluppo, della crescita, dobbiamo farlo quando il quadro è chiaro, si farà ad aprile ma non diamo una data" . "Il decreto aprile non c’è, questa è un’altra delle cose poco serie, nel senso che si presenta un decreto quando lo si ha, non prima" , ha tuonato Carlo Calenda, leader di Azione, ospite del programma L’imprenditore e gli altri su Radio Cusano Tv Italia.