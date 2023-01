Stroncato da malore: la mamma muore poche ore dopo

Lo aveva seguito con dedizione e amore nella vita e lo ha seguito anche nel sonno eterno.

Doppia tragedia a Villafranca in Lunigiana, provincia di Massa, dove, a distanza di poche ore giovedì sono morti figlio e madre. La donna, Franca Portascarta, 78 anni, non ha sopportato il dolore di aver perso Matteo Veroni, 45 anni, e poco dopo lo ha raggiunto. Quanto accaduto ha lasciato sconvolta la comunità, che conosceva entrambi. L'uomo, in particolare, era molto apprezzato perché da sempre era donatore di sangue.

Verso la mezzanotte Matteo, che di professione faceva il camionista e aveva una spiccata passione per i cavalli, stava rientrando a casa dopo aver passato la serata con gli amici. Sulle scale, però, si è sentito male. Ha avvertito un forte dolore al petto e si è accasciato a terra, dopo essere riuscito a chiedere aiuto alla madre, con cui abitava. L'anziana ha fatto scattare l'allarme e sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno cercato di strappare il figlio alla morte.

Ma il massaggio cardiaco, effettuato sotto gli occhi della donna, non ha avuto alcun effetto e Matteo è morto poco dopo. Franca non ha voluto che lo portassero via, ma ha chiesto che la salma fosse trasferita in casa, per fare in modo che parenti e amici potessero dare l'ultimo saluto al figlio prima della celebrazione dei funerali.

Mentre andava avanti la processione silenziosa nell'appartamento, i familiari che facevano compagnia alla 78enne le hanno consigliato di andare a riposarsi un po' in camera. Lei li ha ascoltati e si è messa a letto. Ma dal letto non si è più alzata. Il dolore per la perdita di Matteo l'ha uccisa. Lascia altri due figli, Cristina e Marco, sconvolti alla notizia di aver perso due affetti così grandi nel giro di pochissime ore di distanza.

Molto commosso il sindaco di Villafranca Filippo Bellesi. «È un lutto per tutta la comunità ha spiegato . Si tratta di una famiglia che annoverata tra quelle storiche villafranchesi, persone per bene, anche la madre Franca era molto conosciuta. La notizia ha destato cordoglio e molta partecipazione emotiva. È un fatto davvero raro, una doppia perdita molto importante per Villafranca. Il padre di Matteo era imprenditore e ci ha lasciato già diversi anni fa».