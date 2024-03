Stuprava una donna, arrestato senegalese

È stato colto in flagranza di reato dai carabinieri, allertati da un turista di passaggio, mentre stuprava una donna nel seminterrato di un palazzo. L'aggressore, un senegalese di 26 anni, è stato arrestato per violenza sessuale e portato nel carcere di Verbania, dove si trova tutt'ora. La vittima, sotto choc, è stata soccorsa e accompagnata in ospedale per gli accertamenti medici.

Teatro della drammatica aggressione un edificio nei pressi della stazione alla periferia di Domodossola, nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Attimi di vero terrore per la cittadina svizzera oggetto della violenza. Erano circa le due della notte tra venerdì e sabato quando la poveretta è stata trascinata con la forza dal senegalese dalla stazione di Verbania, completamente deserta a quell'ora, ad una palazzina nei pressi della linea ferroviaria. La malcapitata ha cercato in tutti i modi di respingere l'extracomunitario e di chiedere aiuto nel corso del breve tragitto, ma è stata sopraffatta dal 26enne e non è riuscita a divincolarsi.

È stata la segnalazione di un cittadino cinese, che era in stazione in attesa di prendere un treno per Milano, a far sì che i militari potessero sorprendere sul fatto lo stupratore, risparmiando alla donna ulteriore dolore. Lo straniero ha chiamato il 112 dicendo di aver visto un giovane di colore che trascinava con la forza una donna all'interno di un edificio e di aver cercato invano di fermarlo. Le immagini delle telecamere di sorveglianza della stazione hanno ripreso il senegalese che si avvicina alla vittima e la blocca, quelle all'esterno i carabinieri che si fanno indicare dal cittadino cinese il palazzo dove si stava consumando lo stupro e il loro ingresso nell'edificio.

Quando sono arrivati i militari, poi affiancati dai colleghi di un'altra pattuglia della Stazione di Villadossola intervenuta sul posto, lo straniero ha mostrato loro il portone dove era stata costretta ad entrare la vittima. Dopo aver varcato la soglia i carabinieri hanno sentito un rumore sospetto, seguendo il quale sono arrivati al locale dove si stava consumando la violenza, nel sottoscala del palazzo, nella zona delle cantine, dove chiaramente di notte non c'era nessuno. Quando i militari dell'Arma hanno spalancato la porta si sono trovati davanti ad una scena agghiacciante: il senegalese seminudo stava abusando della donna mentre la bloccava tenendola per i polsi. L'uomo è stato bloccato immediatamente e arrestato in flagrante. Mentre la vittima è stata soccorsa dagli operatori del 118, chiamati dai carabinieri, che l'hanno accompagnata nell'ospedale di Domodossola per le cure del caso.

Era chiaramente molto provata, sconvolta per l'accaduto. In lacrime ha confermato ai carabinieri la violenza subita, fornendo una prima sommaria ricostruzione dei fatti, che adesso dovrà essere ricostruita dai magistrati. Il 26enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato accusato di violenza sessuale e condotto presso il carcere di Verbania su disposizione dell'autorità giudiziaria, dove a seguito della convalida è tuttora ristretto.