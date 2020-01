Su sicurezza Crimi insiste: "Decreti vanno modificati"

"Bisogna modificare i decreti sicurezza ". Ne è convinto Vito Crimi, il reggente del Movimento 5 Stelle, che è salito alla guida dei grillini dopo le dimissioni dell'ex leader Luigi Di Maio.

Lo ha ribadito al termine del verice sulla sicurezza europea Ipa 2017, che si è tenuto a Napoli. Il viceministro dell'Interno insiste: i decreti sicurezza " sono da modificare, lo abbiamo detto più volte, a partire dalle richieste che vengono dal presidente della Repubblica ". Secondo Crimi, infatti, le modifiche chieste da Sergio Mattarella, infatti, vanno messe in atto e devono essere fatte " subito ". Prima di tutto, quindi, bisognerà partire dalle indicazioni date dal presidente della Repubblica, poi la parola passerà al Parlamento: " Questo è il punto di partenza - specifica il reggente dei 5 Stelle- tutto il resto è ancora da discutere, anche in Parlamento ", dove si vedrà cosa si potrà modificare e migliorare.

Ma Crimi aggiunge, ai microfoni di La7: " Non rinnego i decreti ", perché alcune parti dei provvedimento " ci hanno consentito una gestione più oculata del fenomeno delle migrazioni ". E fa riferimento ad alcuni meccanismi legati all'accoglienza dei migranti, la cui gestione, a volte e stata " strumentalizzata per ottenere altro ". Intervenire sui decreti sicurezza, quindi, sarebbe necessario, almeno nelle parti indicate dal presidente della Repubblica ma, specifica Crimi, " non c'è disponibilità a fare grandi interventi. Li abbiamo votati convintamente, non vogliamo stravolgerli ".