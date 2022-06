"Sulle stragi in Nigeria la religione non c'entra". Il cortocircuito della sinistra in Europa

A quattro giorni dalla strage nella chiesa di San Francesco ad Owo, nello Stato nigeriano dell’Ondo, il governo di Abuja rompe il silenzio e punta il dito contro l’Iswap, i miliziani dello Stato islamico della provincia dell'Africa occidentale. "Siamo stati in grado di localizzare i responsabili di quest'orrendo attacco. In base a tutti gli indizi, ci stiamo concentrando sull'Iswap" , ha detto giovedì il ministro dell’Interno, Rauf Aregbesola. "Sono degli animali, desiderosi d'attenzione e riconoscimento e sono sospettati di aver sferrato quest'attacco" , ha aggiunto il politico. Insomma, per le autorità locali dietro l’assalto che ha provocato 40 morti e più di 80 feriti nel giorno della festa di Pentecoste ci sarebbero ancora una volta i soldati del Califfato.

Gli stessi che hanno colpito martedì scorso anche in un villaggio a nello Stato nord-orientale di Borno. I terroristi hanno fatto irruzione nel villaggio di Magdala, nel distretto di Dikwa, e rapito cinquanta persone. Ventitré corpi sono stati ritrovati senza vita, massacrati dai miliziani jihadisti. "La frequenza e la portata della violenza in Nigeria è sconcertante" , ha commentato il vice presidente esecutivo della Commissione europea, Valdis Dombrovskis. Ed ha ragione. Nel Paese lapidazioni, rapimenti di sacerdoti, assalti alle chiese e carneficine, come quella rivolta contro i 127 fedeli raccolti in preghiera ad Owo, si susseguono con frequenza quasi settimanale. Ma gli eccidi continuano a passare sotto silenzio.

E il fatto che il dibattito sulla strage dei cristiani in Nigeria nella plenaria di mercoledì scorso dell’Europarlamento a Strasburgo sia stato relegato alla fine della giornata politica è significativo. La mattanza di Owo è stato l’ultimo argomento toccato dai parlamentari dopo una lunga giornata di discussioni sui temi più disparati: dall’Ucraina al 55%, fino alle "minacce al diritto all'aborto nel mondo" e ai "partenariati volti ad attirare talenti con i paesi del Nord Africa". Eppure, nei giorni immediatamente successivi all’assalto contro i cristiani nigeriani, il Partito Popolare Europeo aveva chiesto che venisse convocato un dibattito urgente con l’approvazione di una risoluzione. La proposta è stata bocciata, ufficialmente per motivi tecnici, e cioè il raggiungimento del limite massimo del numero di risoluzioni d’urgenza da approvare mensilmente.

"La persecuzione dei cristiani nel mondo è un fenomeno troppo spesso sottovalutato. Attacchi come quello di oggi in Nigeria devono essere contrastati, lavorando anche a una rapida risoluzione della crisi alimentare che rischia di fomentare il terrorismo" , aveva scritto su Twitter il vicepresidente del gruppo, Antonio Tajani. Ma a Strasburgo non tutti sono pronti a parlare esplicitamente di violenze anti-cristiane. L’eurodeputata belga dei Socialisti e Democratici, Maria Arena, ad esempio, nel suo intervento ha sostenuto che l’insicurezza in Nigeria nasce dai "cambiamenti climatici, dalle politiche di esclusione dalle terre e dalla crescita della popolazione". "Tutto questo – ha aggiunto – porta al conflitto tra due comunità, quelle degli agricoltori e quelle dei pastori" . Non si tratta quindi di "un conflitto etnico e religioso". E "le scorciatoie che ci portano a leggere la Nigeria attraverso le nostre lenti – avverte - ci portano a fare osservazioni sbagliate e a fornire risposte altrettanto sbagliate" .

Parole che hanno suscitato indignazione tra i conservatori. Carlo Fidanza, del gruppo Ecr, promotore del dibattito ha parlato di "negazionismo". "La verità – ha attaccato l’europarlamentare - è che i cristiani in Nigeria vengono massacrati perché credono in Cristo, perché la loro presenza è un fattore di sviluppo sociale e culturale che dà fastidio a troppi" . "L'Unione europea, che versa centinaia di milioni di euro alla Nigeria, - ha incalzato - deve pretendere in cambio dal suo governo che difenda strenuamente la libertà religiosa, che è un diritto umano fondamentale" .