Il Superbonus? Ristrutturate 3 case su 100

Addio al 110%: il Superbonus con quella percentuale in più che eccede il costo totale dei lavori di riqualificazione energetica, non sarà più prorogato dopo il 31 dicembre. Né per le villette né per i condomini.

A tracciare la linea è il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, dopo i «mal di pancia» denunciati a Cernobbio per la maxiagevolazione fiscale. L'occasione è la risposta all'interrogazione posta alla Camera dei Cinquestelle, difensore della misura.

Giorgetti ne minimizza la spinta alla crescita, sottolineandone il peso sui conti pubblici. Se da un lato la stima dell'impatto macroeconomico del Superbonus «è incerta», dall'altro «la quantificazione dei costi per le finanze pubbliche è certa e dovrà darsene conto anche nella prossima nota di aggiornamento al Def», avverte il ministro. Che sottolinea: «Misure pagate da tutti gli italiani hanno interessato meno del 3% del patrimonio immobiliare esistente». E in questa minima parte rientrano non solo le prime, ma anche le seconde case, «al mare, ai monti, di ricchi e di poveri, e anche sei castelli».

Per questo, «non è intenzione del governo procedere alla proroga delle misure relative agli interventi nelle forme finora conosciute». Una chiusura dunque alla richiesta di proroga per i condomini arrivata al Senato nelle audizioni di Cna e Ance, che però non è pessimista. Il governo esclude il 110% generalizzato ma «mi sembra che si stiano interrogando su quella che può essere una soluzione, magari in un'altra formula», spiega la presidente Brancaccio.