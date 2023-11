Il Suv elettrico che unisce ecologia e modernità

Moderno, seducente e confortevole: questo è l'identikit del nuovo SUV elettrico KIA EV9, un mezzo che vuole conquistare il grande pubblico con delle doti fuori dal comune. La chiave del suo successo passa inevitabilmente da un look ricercato per sposare la filosofia che il costruttore sudcoreano ha battezzato «Opposite United». In questo caso gli elementi che si uniscono in un matrimonio armonico sono la natura, la contemporaneità e la tecnologia. A tutto ciò bisogna aggiungere anche lo spazio, perché questo robusto veicolo a ruote alte può essere declinato a sei o sette posti, disposti su tre file di sedili. Anche l'ansia dei lunghi viaggi viene contrastata grazie a un'autonomia di 563 chilometri (WLTP). Un bel viatico per imporsi nel mercato.

Il nuovo KIA EV9 è stato sviluppato sull'innovativa piattaforma E-GMP, specifica per i veicoli 100% elettrici. La particolare struttura ha permesso ai tecnici di concepire un abitacolo arioso oltre ogni immaginazione. Viaggiare al suo interno diventa un'esperienza rilassante, morbida come una calda nuvola. La sicurezza e il comfort sfilano di pari passo e lo si intuisce dai dispositivi a corredo di un pacchetto ampio, come: specchietti laterali digitali, sedili ventilati della prima e della seconda fila e un triplo display panoramico.

Dal punto di vista tecnico, la KIA EV9 può disporre della trazione posteriore o integrale. Entrambe le versioni sono provviste di una batteria da 99,8 kWh di quarta generazione. Quella che scarica a terra la potenza dell'assale posteriore dispone di un motore da 149,5 kW con coppia massima di 350 Nm. In questo caso l'autonomia raggiunge una quota di 563 km, secondo il ciclo WLTP.

Per quanto riguarda la versione integrale (AWD), questa viene alimentata da due propulsori elettrici da 141 kW con una coppia massima di 350 Nm sia all'anteriore che al posteriore. La velocità massima è di 200 km/h, mentre lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 5,3 secondi. Qui l'autonoma cala un pochino e si ferma a 505 km (sempre nel ciclo WLTP).

La Kia EV9 supporta il sistema di ricarica ad alto voltaggio da 800 volt, che toglie qualche affanno all'automobilista, poiché il tempo da trascorrere alla stazione di ricarica sarà molto inferiore: in soli 15 minuti si può recuperare un'autonomia di 249 km per la versione a trazione posteriore (RWD). Un bel risultato. Infine, questo possente SUV dispone del sistema di ricarica bidirezionale, che consente l'uso di tecnologie all'avanguardia.

Un altro caposaldo deè la sensibilità alla tematica ambientale. La KIA EV9 è eco-friendly e sposa la Design Sustainability Strategy, un piano che prevede: l'eliminazione graduale dell'uso della pelle di origine animale, l'applicazione dei dieci elementi sostenibili obbligatori e la ricerca di nuovi materiali bio. La EV9 dà il buon esempio, perché nel suo abitacolo compaiono elementi ecologici come il Bio-Polyurethane, alternativo alla pelle, un materiale derivato da ingredienti naturali come il mais, il PET riciclato (polyethylene terephthalate) e il TPO (thermoplastic olefin) utilizzati per il cruscotto, nei rivestimenti delle portiere e nei montanti. Infine, le finiture interne di EV9 sono realizzate con plastica ottenuta dal riciclo di rifiuti post-consumo.