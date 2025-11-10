Il detective 15enne e il colpo al Louvre

Era stato soprannominato "The Fedora man" per il cappello e il look elegante e decisamente vecchio stile con il quale era stato immortalato davanti al Louvre nei minuti successivi al furto di preziosi gioielli scoperto lo scorso 20 ottobre. Un personaggio decisamente sopra le righe che aveva attirato le attenzioni dei media ed era diventato virale sui social e anche qualche sospetto. Da ieri il soggetto ha una precisa identità. Si tratta di Pedro Elias Garzon Delvaux, un quindicenne di Rambouillet, comune della banlieue parigina, che quel giorno aveva programmato di visitare il Louvre con la sua famiglia ma una volta sul posto aveva scoperto che il museo era chiuso proprio a causa della rapina.

La cosa buffa è che il giovane si dice un fan di Sherlock Holmes e Hercule Poirot ma si è trovato sulla scena del crimine più clamoroso degli ultimi tempi a Parigi senza saperlo. Ma la sua figura ha comunque colpito l'immaginario. E quando, una volta individuato, un cronista dell'AP gli ha chiesto ragione del suo ricercato look, ha detto che da qualche tempo ha iniziato a vestirsi in questo modo, ispirandosi agli statisti del ventesimo secolo e ai detective immaginari. "Mi piace essere chic - ha detto. Vado a scuola così.

Pedro si era reso conto che la foto era diventata virale solo quattro giorni dopo, quando un amico

gli aveva inviato uno screenshot chiedendogli: "Sei tu?". E quando il giovane ha risposto di sì, l'amico gli ha detto che aveva 5 milioni di visualizzazioni su TikTok. "Sono rimasto un po' sorpreso", ha detto Pedro all'AP.