La svolta della fusione nucleare. "Una rivoluzione per il mondo"

Il presupposto è questo: il deuterio contenuto in un bicchiere d'acqua, con l'aggiunta di un po' di trizio, potrebbe fornire energia a un comune appartamento per un anno intero. E benché suonino astrusi, deuterio e trizio non sono altro che due semplici forme di idrogeno, l'elemento più diffuso dell'universo. «A differenza del carbone, c'è bisogno solo di una piccola quantità di idrogeno per ricavare energia», spiega Julio Friedmann, responsabile dell'ente USA Carbon Direct, «l'idrogeno, di fatto, si trova nell'acqua, molecola presente ovunque». Significa poter contare sulla possibilità di ottenere energia illimitata, incidendo pochissimo sull'ambiente. È il succo dell'attesa conferenza stampa rilasciata ieri dagli scienziati del National Ignition Facility, presso il Lawrence Livermore National Laboratory, in California. Dove è stato reso noto un nuovo procedimento per ricavare energia, imitando le reazioni chimiche che avvengono nelle stelle consentendo la produzione di luce e calore.

Jennifer Granholm, segretaria del Dipartimento americano per l'energia ha parlato senza mezzi termini di «risultato storico». Rincara la dose Arati Prabhakar, consigliere scientifico del presidente Joe Biden, riferendosi a una «pietra miliare scientifica». E le prospettive sono davvero ghiotte: «Progredendo in questo senso potremo produrre energia in grandi quantità, fornire carburante per i trasporti ed elettricità pulita». Difficile dire quando, ma il test americano ha fornito una prova inequivocabile: per la prima volta l'energia richiesta per ottenere un processo di fusione nucleare, pressoché identico a quello che avviene negli astri a temperature di milioni di gradi, è stata minore di quella prodotta. Dal punto di vista scientifico è un traguardo eccezionale, che l'ingegneria del futuro potrà raffinare consentendo una distribuzione su larga scala. La strada è ancora in salita, ma si intravede un orizzonte che fino a qualche mese fa era mera utopia. «Ci sono ancora ostacoli da superare e non si possono prevedere risultati concreti se non prima di qualche decennio», racconta Kim Budil, direttrice del Lawrence Livermore National Laboratory. «Il problema ora è soprattutto di natura tecnologica».

Perché un conto è comprendere e testare un nuovo meccanismo di produzione di energia, un altro è mettere a punto apparecchiature in grado di funzionare con efficacia. Al momento gli scienziati hanno bombardato la materia con raggi laser per pochi istanti, obbedendo a un procedimento fisico chiamato «confinamento inerziale»; contrapposto a quello «magnetico», l'altra tecnica testata in Europa per lo stesso obiettivo. In futuro l'intenzione sarà quella di coinvolgere onde più potenti, non uno sparo al giorno, ma tre o quattro al secondo, con energie ben più elevate. Risultato che potrebbe per la prima volta portare a una tecnologia in grado di produrre energia senza emissioni di carbonio. A tutto vantaggio dell'ambiente. «In futuro dirigeremo i nostri sforzi per dare vita al primo reattore a fusione nucleare a scopo commerciale», rivela Granholm, «obiettivo che potremmo raggiungere entro il 2050». Può sembrare tanto, ma l'uomo non è nuovo a queste sfide contro il tempo.

Tony Roulstone, esperto di fusione del Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Cambridge, ricorda che nel 1942 scienziati americani tentarono la fissione nucleare facendo funzionare un primo avveniristico reattore. A differenza della fusione, impiega elementi più pesanti e più difficili da reperire; tuttavia furono in grado di far ballare l'impianto a uranio per cinque lunghi minuti. Tredici anni dopo, nell'Idaho, fu la volta della prima centrale nucleare americana. Insomma, il sogno di un'energia pulita capace di soddisfare l'ingente richiesta del genere umano salvaguardando l'ambiente, potrebbe davvero non essere così lontano. «Avremo nuove scoperte e battute d'arresto», conclude Jill Hruby, sottosegretario per l'amministrazione della Nuclear Security Administration «ma è certo il primo passo verso una fonte di energia pulita che potrebbe rivoluzionare il mondo».