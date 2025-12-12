Diana trovata morta. "È stata uccisa"

Si indaga per omicidio nel caso della donna di 49 anni, Diana Canevarolo, ritrovata giovedì 4 dicembre alle 5.30 del mattino all'esterno della sua abitazione in fin di vita per una profonda ferita alla testa e deceduta due giorni dopo all'Ospedale di Vicenza. Lo conferma il legale della famiglia, l'avvocato Cesare Dal Maso, che tutela il compagno e il figlio della donna. Una vera e propria svolta nelle indagini, dopo l'autopsia sul corpo della donna eseguita mercoledì scorso, che ha evidenziato - secondo le prime informazioni - non solo il colpo nella parte bassa a sinistra del cranio, ma anche una lesione sul collo. Per questo, per il legale, sarebbe da escludere una caduta accidentale. Gli inquirenti al momento stanno analizzando gli impianti di videosorveglianza di via Zara a Torri di Quartesolo (Vicenza), per cercare di capire se qualche telecamera possa avere ripreso immagini utili a risolvere il mistero. Intanto sono state raccolte alcune testimonianze dei vicini di casa.

È durata sei ore l'autopsia sul corpo di Diana Canevarolo. Dall'esame autoptico del vasto trauma cranico che la donna aveva sarebbero emerse evidenze di ferite alla testa che farebbero escludere l'ipotesi della caduta accidentale, integrando invece quelle di un'aggressione violenta portata da terzi. Era l'esito che la Procura berica attendeva per aprire un fascicolo per omicidio al momento contro ignoti. Nell'immediatezza del fatto era stato sentito il marito, il primo a trovarla quella mattina e a chiamare il Suem 118, il figlio maggiorenne della coppia e il medico del 118 che era accorso per primo, poi nel corso dei giorni anche amici, conoscenti e vicini. Le indagini da parte della Squadra mobile continuano.

Si esaminano in particolare tutti i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona nel tentativo di trovare particolari che possano essere decisivi per risolvere il caso, che potrebbe rivelarsi un nuovo agghiacciante femminicidio.