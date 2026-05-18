Tahirys e Coline scampati al rogo di Crans: la forza di mostrare in pubblico le cicatrici

Cinque mesi dopo la tragedia che quasi costò loro la vita a Crans-Montana, il calciatore Tahirys Dos Santos e la sua compagna Coline hanno partecipato lunedì scorso alla cerimonia di premiazione dei Trofei Unfp al Palais Brongniart di Parigi. Una storia a lieto fine dopo tanto dolore visto che, come scrivono i media francesi, il diciannovenne giocatore dell'Fc Metz, in Ligue 1, la prima serie francese, e la fidanzata rimasero gravemente ustionati nell'incendio divampato al bar Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, la notte di Capodanno.

È anche una storia di amore e coraggio, quella di Tahirys e Coline, visto che lui tornò dentro il bar per salvare la compagna. Rivolgendosi al pubblico, il giovane calciatore è apparso sorridente, nonostante l'emozione palpabile: "Oggi mi sento meglio dopo settimane difficili in ospedale", ha detto, come scrive Rtl, parlando con al fianco Coline in abito nero e braccia scoperte con le cicatrici delle ustioni.

Entrambi hanno riportato ustioni sul 30 per cento del corpo. Tahirys Dos Santos fu bruciato alla schiena, al braccio e alla parte posteriore della testa ed è stato sottoposto a un solo intervento chirurgico. La fidanzata, ferita più gravemente, ha subito tre interventi.

"Vorrei mandare un messaggio alle famiglie delle vittime che sono ancora in ospedale: assicuro loro tutto il mio sostegno", ha aggiunto il terzino sinistro che ha annunciato la firma del suo primo contratto da professionista con l'FC Metz. "Sono felicissimo di aver firmato il mio primo contratto da professionista, è un sogno d'infanzia che si avvera", ha gioito Dos Santo prima di essere calorosamente applaudito dai presenti.