"Noi totalmente a favore della Nato", "Garanti dell’atlantismo". Tajani e Weber spengono le polemiche

Antonio Tajani è arrivato a Bruxelles per il vertice del Ppe dopo le polemiche scaturite dagli audio sottratti a Silvio Berlusconi. L'incontro era già in programma da tempo ma in questa sede il coordinatore nazionale di Forza Italia, nonché vicepresidente del Ppe, ha avuto modo di rassicurare la comunità internazionale e il partito sul posizionamento, mai cambiato, degli azzurri guidati dal Cavaliere.

" Sono qui per confermare ancora una volta la posizione del mio partito, la mia posizione personale e la posizione del leader del mio partito totalmente a favore della Nato e delle relazioni transatlantiche, in favore dell'Europa e contro l'inaccettabile invasione russa dell'Ucraina ", ha detto Antonio Tajani con sicurezza, sgombrando il campo da illazioni e da accuse.

Arrivando al pre-vertice del Ppe di Bruxelles, intercettata dai giornalisti, Roberta Metsola, presidente del parlamento europeo si è soffermata sulle parole del coordinatore di Forza Italia: " Conosco Tajani da anni. È un europeo convinto, pro-atlantista. È un italiano impegnato a fare in modo che l'Italia resti centrale in Europa ". Lo stesso ha fatto Manfred Weber, confermando le parole del numero due del Ppe e di Forza Italia: " Noi supporteremo qualsiasi governo che abbia un chiaro approccio a favore dell'Ue, a favore dell'Ucraina e a favore dello Stato di diritto. Sono felice che Antonio Tajani sia qui, lui è la garanzia dell'atlantismo di Fi ".

La posizione " è chiara e non è in discussione ", ha rimarcato Antonio Tajani, rafforzando il concetto già espresso e che, a più riprese, è stato sottolineato dai seniores azzurri in questi giorni.

Lo stesso Tajani, attraverso i social, nelle ultime ore aveva rimarcato il posizionamento di Forza Italia nello scacchiere internazionale, confermando che il partito e Silvio Berlusconi sono da sempre, e incontrovertibilmente al fianco del popolo aggredito, senza possibilità di smentita dai fatti. " In tutte le sedi istituzionali non è mai mancato il nostro voto a favore della libertà e contro l'invasione russa ", ha scritto Antonio Tajani su Twitter, annunciando che oggi sarebbe stato a Bruxelles per il summit del Ppe. Parole condivise dal presidente del Ppe, Manfred Weber, che ha rimarcato con un like il messaggio social del coordinatore nazionale azzurro. Lo stesso ha fatto Roberta Metsola.