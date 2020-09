Tajani non teme ripercussioni sulle Regionali: "La miglior risposta è impegnarci per il voto"

C'è la riconoscenza di Alberto Cirio che ricorda quanto gli sia stato vicino il Cavaliere quando è stato colpito dal Covid. C'è il dispiacere umano di Antonio Tajani. C'è l'invito di Matteo Salvini all'Ordine dei Giornalisti affinché sanzioni coloro che sui social hanno esultato per la malattia.

È il giorno della vicinanza e della solidarietà per Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele. Un'onda di affetto a cui si affianca anche un messaggio politico lanciato da Antonio Tajani. «La migliore risposta in questi casi è essere concentrato sulla campagna elettorale per le regionali, come ha chiesto Berlusconi. Andiamo avanti, il partito deve andare avanti, come sempre, non temo nessuno scossone interno», dice Tajani. «Sono dispiaciuto per il ricovero, ma sono sollevato dalle parole di Zangrillo sullo stato di salute del nostro leader».

Chi accende una miccia polemica è Matteo Salvini, parlando a «Fatti e Misfatti» su Tgcom24. «Faccio gli auguri di pronta guarigione a Silvio Berlusconi e rabbrividisco di fronte a quelle persone che sui social, anche giornalisti, lo hanno insultato e hanno goduto per l'esito positivo del tampone. Spero che l'Ordine dei giornalisti faccia qualcosa». Contro l'ironia e il sarcasmo online si schiera anche il vicepresidente dei senatori Pd, Dario Stefano, così come l'azzurro Matteo Perego che sottolinea anche il trattamento mediatico riservato al resto della famiglia.

A Berlusconi arrivano gli auguri istituzionali di Roberto Fico e David Sassoli. Nel governo parla la ministra delle Pari Opportunità, Elena Bonetti. «Gli sono vicina, sono vicina alla sua famiglia. So che sono momenti di incertezza, ma sono certa che lo sapranno affrontare con la tenacia che hanno sempre dimostrato». Per Fratelli d'Italia la solidarietà arriva dai due capigruppo, Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani. «Negli anni ci ha abituati alla sua tempra di tenace combattente e gli auguriamo una guarigione piena e rapida. Forza!». Interviene anche Matteo Renzi che in aula fa gli auguri a «un uomo delle istituzioni». Per Italia Viva parole affettuose arrivano da Ettore Rosato mentre Gianfranco Librandi scrive: «Oggi tutti gli italiani, di qualunque orientamento politico, dicono: Forza Silvio, siamo tutti con te!. Giovanni Toti si dice «certo che il Cavaliere sia una pellaccia e non corra alcun rischio». Dentro Forza Italia Giorgio Mulè ricorda che «Berlusconi ci ha sempre ammorbato, anche al telefono, dicendoci che dovevamo stare attenti, mettere la mascherina». Marco Marin si dice convinto che Berlusconi che «ha vinto tantissime battaglie, vincerà anche questa». E Alberto Cirio ricorda: «Quando sono stato contagiato dal Covid, il presidente mi ha chiamato ogni giorno per sapere del mio stato di salute. Adesso sono io a essere con lui».

La solidarietà arriva anche dal mondo dello spettacolo. «Caro Silvio, ho imparato a conoscerti e ad apprezzare la generosità, la gentilezza, la bontà, l'educazione, il rispetto che hai per chi lavora per te. Auguri» scrive Alba Parietti. E Katia Ricciarelli aggiunge: «Mi dispiace tanto che stia male. Lo conosco da tanti anni, al di là del suo colore politico ha fatto tanto per noi italiani e potrebbe ancora fare molto».