Tajani: "Pronti a collaborare, ma il governo ci coinvolga di più"

"Noi siamo disposti a dare il nostro contributo, ma serve un tavolo politico con Conte e i leader dell'opposizione per confrontarsi sulle grandi decisioni strategiche". Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, intervistato dal Corriere della sera, si dice pronto a collaborare col governo al quale, però, chiede un maggior coinvolgimento nelle decisioni.

Secondo l'ex presidente del Parlamento europeo è necessario che, oltre al coordinamento parlamentare previsto, vi sia anche un "luogo di confronto tra il ministro Gualtieri e i responsabili economici dei nostri partiti" . Ma non solo. " In più, serve che ogni provvedimento sia affidato a due relatori, uno di maggioranza e uno di opposizione", aggiunge Tajani che, in ogni caso, esclude qualsiasi ipotesi di governissimo. " Noi adesso pensiamo solo all'emergenza, non speculiamo, non facciamo trame né polemiche - dice parlando dell'ipotesi di Mario Draghi a Palazzo Chigi - e farebbe bene anche la maggioranza ad evitarle, come è successo invece con gli attacchi a Gallera, che sta facendo il suo lavoro in prima linea". Tajani chiede un coinvolgimento vero da parte del governo giallorossi guidato da Giuseppe Conte non per bon ton istituzionale, ma per aiutare l'Italia "che come ha detto benissimo Draghi ha bisogno di grandi iniezioni di liquidità per salvare l'economia". La situazione del Paese, infatti, è drammatica e, secondo Tajani, vi saranno rischi altissimi non solo sul piano sanitario ed economico, ma " anche sociale se la gente finirà per non avere nemmeno più soldi per fare la spesa".