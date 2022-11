Tajani sprona l'Ue: "Stop egoismi, ora un patto europeo per gli sbarchi"

Gestire la questione immigrazione in maniera condivisa, accogliere i migranti che si trovano in condizioni di emergenza a bordo delle navi e mantenere la linea dura contro le Ong. È questa la rotta tracciata da Antonio Tajani, che il 14 novembre prenderà parte al vertice con i ministri degli Esteri dei Paesi Ue. Quella sarà l'occasione per ribadire a gran voce un concetto molto chiaro: " Serve un patto a livello europeo per la gestione degli sbarchi e delle rotte dei migranti ".

L'appello di Tajani all'Ue

Il titolare della Farnesina sarà dunque chiamato ad affrontare il tema immigrazione assieme ai suoi omologhi, a cui verrà sottolineata la posizione dell'Italia nell'ambito dell'arrivo sulle nostre coste. Per Tajani il punto non riguarda tanto il singolo Stato deputato a intervenire, ma è incentrato su un problema di legittimità e di strategia " che non può essere a carico solo dell'Italia, della Grecia o della Spagna ".

Il ministro degli Esteri, intervistato da Il Messaggero, ha pertanto chiesto all'Unione europea di affrontare il nodo di assoluta attualità e di provare a sbrogliarlo in maniera coordinata: " La Ue deve battere un colpo, superando gli egoismi ". L'esponente di Forza Italia ha inoltre fatto sapere di trovarsi d'accordo con la linea Piantedosi: " La priorità è accogliere i fragili, i malati, i bambini e le donne incinte. Non possiamo trasformare il Mediterraneo in un cimitero ma noi dobbiamo sapere chi c'è a bordo, da dove vengono, dove sono stati presi ".

Tajani ha rimarcato che la responsabilità ricade sui comandanti, a cui spetta il compito di rispettare le regole in vigore. " Non possiamo agire sugli Stati, ma su di loro sì ", ha specificato. Evocando l'intervento della magistratura " laddove si configurasse un reato in acque italiane ". Per il titolare della Farnesina occorre anche stringere accordi con i Paesi da cui partono i migranti: " Il mercato degli esseri umani va fermato. Altra cosa è l'immigrazione regolare di chi viene in Italia per studiare o per lavorare ".

Molteni: "Dignità e sovranità"

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha messo in atto una strategia ben precisa: da una parte prestare soccorso ai migranti che versano in condizioni di difficoltà per le cure mediche del caso; dall'altra evitare di accogliere indistintamente tutte le persone a bordo delle Ong. Una linea di unità e fermezza che ha trovato il plauso pure del sottosegretario Nicola Molteni: " Stiamo ridando all'Italia dignità e sovranità ".