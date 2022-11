Humanity 1 è a Catania. Ma sbarcano solo donne e minori

Arrivata a Catania la nave Ong battente bandiera tedesca Humanity 1. Si tratta della prima prova sul tema immigrazione che ha visto impegnato il neo ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Al termine dell’ispezione effettuata dalle autorità italiane sono sbarcati 155 dei 179 migranti presenti a bordo. Sulla nave sono rimaste 24 persone, "uomini adulti, senza problemi medici", fanno sapere dall'Ong tedesca, che protesta: "Devono scendere tutti".

La ferma posizione dell'Italia

Dopo giorni di sosta in mare e numerosissimi appelli, alla fine alla nave è stato concesso di entrare nelle acque territoriali italiane, ma solo per soccorrere i casi più gravi. Il titolare del Viminale è stato molto chiaro su questo punto: l'Italia non nega aiuto a chi ha bisogno, ma solo a bambini, donne e soggetti fragili sarà permesso di scendere dall'imbarcazione.

Concluse le verifiche da parte delle autorità italiane e messi in sicurezza tutti coloro che ne avranno necessità, la nave Humanity e il resto dei passeggeri devono fare ritorno in acque internazionali.

Le polemiche

Una presa di posizione che ha scatenato una vera e propria levata di scudi da parte dei sostenitori dell'accoglienza e di alcuni Paesi europei, come Francia, Germania e anche Norvegia. In questi giorni abbiamo assistito a veri e propri attacchi della sinistra nei confronti del ministro Piantedosi e del governo Meloni. Termini come "persecuzione", "dignità", "campi libici lager" e quant'altro sono stati all'ordine del giorno.

Fra le proteste si è distinta la voce del deputato di Sinistra e Verdi Aboubarak Soumahoro, che ha chiesto una presa di posizione netta a tutti i rappresentanti della sinistra, e anche stasera ha dichiarato di essere pronto a salire a bordo della Humanity.

L'arrivo a Catania

Pur travolto da una vera e propria bufera mediatica, il ministro Matteo Piantedosi non ha ceduto, e insieme ai ministri Matteo Salvini (Infrastrutture) e Guido Crosetto (Difesa) ha tenuto il punto.

Alla nave Humanity è stato concesso di avvinarsi alle coste italiane, per la precisione al porto di Catania, ma solo per le operazioni di verifica. Le autorità italiane hanno eseguito un'ispezione per individuare fragili, donne e minori, ai quali è stato permesso di sbarcare. 155 persone sono state fatte sbarcare. Ventiquattro, invece, sono rimaste a bordo.

In un recente messaggio, l'equipaggio della Humanity aveva espresso perplessità sulle nuove direttive. " Temiamo che le autorità lascino semplicemente sbarcare casi di emergenza e bambini, forse minorenni. Temiamo per i diritti di protezione delle persone che sono state salvate dall'emergenza in mare e tutti hanno bisogno di protezione. Temiamo che questa notte si verificherà un respingimento" .

Poco lontano dal porto di Catania, dietro uno striscione con la scritta "#portiaperti", una trentina di attivisti ha intonato lo slogan "tutti liberi e tutte libere", chiedendo lo sbarco immediato di tutti i naufraghi.