Tampone negativo per Berlusconi

Silvio Berlusconi ha spento 84 candeline tra il calore dei suoi figli (quelli che hanno contratto il Coronavirus). Marina, Barbara e Luigi, secondo quanto apprende LaPresse, hanno cenato a Villa San Martino ad Arcore per festeggiare il leader azzurro. Il Cav, con al suo fianco la compagna Marta Fascina, ha infatti scartato i regali nel salone della villa e ha trascorso questo compleanno in serenità, anche se è stato dal sapore un po' amaro vista la condizione di isolamento a cui è costretto a causa della malattia e al post ricovero al San Raffaele. A rendere la giornata più piacevole però è stato l'arrivo dell'esito del tampone effettuato ieri: esito negativo che rincuora e fa ben sperare. La notizia è stata data dall'ad del Monza Adriano Galliani ai microfoni della Rai: "Grazie a Rai Sport per aver deciso di trasmettere Monza-Triestina nel giorno del compleanno del nostro patron Silvio Berlusconi. Il tampone del presidente è stato negativo, a breve ci sarà un secondo tampone. Siamo felici per lui, stasera vogliamo dargli una gioia".

Berlusconi è stato anche compiaciuto da numerose telefonate di auguri, tra cui quella di Vladimir Putin che "gli ha fatto i suoi calorosi auguri" e "gli ha anche augurato buona salute e una pronta guarigione". Colloquio telefonico anche con Giorgia Meloni e Matteo Salvini oltre a messaggi e telegrammi ricevuti da diversi leader europei del Ppe e ambasciatori.