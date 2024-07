Taxi, dehors e concessioni autostradali: arrivano le nuove regole

Ascolta ora 00:00 00:00

In arrivo il nuovo ddl Concorrenza. Lo ha annunciato il ministro delle Imprese Adolfo Urso. Entro l'anno, spiega il ministro, dovrà essere trasformato in legge. Ecco perché il suo testo, articolato in 32 articoli sarà in Consiglio dei ministri già nei prossimi giorni. Tra le misure contenute nel disegno di legge anche la già annunciata riforma delle concessioni autostradali e dei dehors comunali e sanzioni più dure per taxi e Ncc non in regola.

AUTOSTRADE

Le concessioni autostradali saranno aggiudicate tramite procedure di evidenza pubblica, salvo nei casi in cui si proceda ad affidamento diretto da parte del Mit a società in house costituita ad hoc interamente controllata dal Mef. Prevista anche la possibilità di affidare le concessioni relative ad autostrade che interessano una o più regioni a società in house di altre amministrazioni pubbliche, anche appositamente costituite. Le concessioni non potranno superare i 15 anni. Per quanto riguarda le tariffe vengono individuati criteri e parametri applicabili sull'intera rete autostradale.

TAXI E NCC

Sanzioni più dure per taxi e Ncc abusivi, cioè non inscritti al registro per le imprese esercenti le attività di trasporto pubblico non in linea. Le sanzioni vanno dalla sospensione alla revoca del ruolo di conducenti. Inoltre vengono razionalizzate le sanzioni, distinguendo l'abusivismo nei casi di assenza di licenza alle violazioni anche lievi. In particolare per quanto riguarda gli Ncc le sanzioni sono inasprite e allineate a quelle dell'esercizio abusivo di servizio taxi.

DEHORS

Il governo viene delegato ad adottare entro 12 mesi un decreto legislativo per il riordino dei dehors. Nel frattempo, viene prorogata la validità delle attuali autorizzazioni fino al 31 dicembre 2025 e comunque fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. I Comuni devono inoltre adeguare i propri regolamenti per garantire zone adeguate per il passaggio dei pedoni e delle persone con limitata capacità motoria, nel caso di occupazione di marciapiedi.

SCATOLE NERE

Saranno vietate le clausole che impediscono o limitano il diritto dell'assicurato di disinstallare, senza costi, alla scadenza del contratto, il dispositivo della scatola nera. L'obiettivo è quello di ridurre il fenomeno del lock-in, cioè di fidelizzazione forzata derivante dalla applicazione della riduzione del premio dal secondo anno di installazione della scatola nera solo nei casi in cui l'assicurato non cambia compagnia.

CONFEZIONE PRODOTTI

L'idea è di contrastare lo shrinkflation, ovvero la pratica di diminuire il prodotto lasciando intatta la confezione e il prezzo, obbligando le aziende mettere sulla confezione una specifica etichetta con apposita evidenziazione grafica per almeno sei mesi dalla variazione di quantità.

START UP

Le startup innovative dovranno essere Mpmi, ovvero «micro piccola o media impresa» con capitale di almeno 20mila euro.

La qualifica sarà mantenuta per 60 mesi non dalla costituzione dell'impresa ma dal momento della sua iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese delle Camere di Commercio, in ogni caso entro due anni dalla costituzione. Questi «incubatori certificati» avranno a partire dal 2025 anche un beneficio fiscale dal momento che potranno portare in deduzione dalla formazione del reddito il 30% della somma investita nel capitale sociale.