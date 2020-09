I sospetti del Pd sui 5 Stelle: 'C'è chi frena sul dl Sicurezza'

"Non possono scaricare le loro fibrillazioni interne su questo" . I parlamentari dem esprimono così il loro nervosismo nei confronti degli alleati di governo, i pentastellati, che si sarebbe fortemente divisi al loro interno sulle modifiche da apportare al Dl Sicurezza di Matteo Salvini.

Tensioni che, da quanto appprende l'Adnkronos, rischierebbero di far saltare un accordo che era stato raggiunto dopo mesi di trattative, ma che ormai sembrava blindato. I grillini, o almeno una parte di essi, sarebbe contraria alla reintroduzione della protezione umanitaria. "Passi indietro sarebbero inaccettabili", fanno sapere i democratici preoccupati del fatto che l'approdo in Cdm possa slittare. "Certo il rischio c'è - dicono - non è un caso che questo tentativo di frenata arrivi proprio all'indomani dell'annuncio che il dl sarà all'esame del Cdm domenica" . A tal proposito, Nicola Zingaretti, segretario del Pd, a margine di un incontro pubblico a Voghera, ha chiarito: "Io penso che i cosiddetti decreti Salvini non c'entrino nulla con la sicurezza. Abbiamo discusso per mesi, la ministra Lamorgese ormai da settimane ha detto che l'accordo è pronto e trovo naturale rispettare questo punto di governo e sono convinto che nelle prossime ore, nei prossimi giorni questo avverrà, perché è un obiettivo della maggioranza" . Il presidente della Camera, Roberto Fico che, a Cartabianca su Rai3, si è detto convinto che i grillini voteranno le modifiche concordate e ha aggiunto:" io in tempi non sospetti ho criticato i decreti sicurezza" perché portavano "allo scontro senza risolvere il problema dei flussi migratori, la politica migratoria va affrontata insieme all'Europa".